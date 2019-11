Venerdì 22 novembre, alle 20.30, si terrà sul palco del teatro Kulturni dom (Via Brass, 20 – Gorizia) il concerto tributo con Giulio Casale e Paolo Dal Bon “20 anni senza Fabrizio: omaggio a De Andrè”.



Non solo un ricordo del cantautore, ma soprattutto la sua attenzione verso il mondo degli ultimi, degli sconfitti…



Lo spettacolo è promosso dal Terzo teatro di Gorizia, nell’ambito della 29° Festival teatrale internazionale “Castello di Gorizia” in collaborazione con la Fondazione “Giorgio Gaber” di Milano, il Kulturni dom di Gorizia e la Fondazione Giorgio Gaber di Milano, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Camera di commercio di Gorizia, la Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e il Comune di Gorizia.



Ingresso: interi € 12,00; over 65, abbonati Teatro Verdi € 10,00, under 25 € 8,00.



La prevendita dei biglietti è in corso presso la libreria LEG di Gorizia (Corso Verdi 67 – tel. 0481 33776).