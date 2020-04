25 aprile, la toccante versione di 'Bella ciao' di Elisa

"A mio nonno Marcello, partigiano, che ha combattuto e resistito per difendere la libertà, deportato nel campo di concentramento di Buchenwald e poi riuscito a tornare a casa. A lui che per primo mi ha insegnato a ridere e a cantare. Ti voglio bene nonno Nini. Viva la Libertà! ❤️".

Con questa frase, in occasione del 25 aprile, Elisa Toffoli ha postato su Instagram la sua versione di 'Bella Ciao', il canto popolare diventato simbolo delle celebrazioni per la Festa della Liberazione.

Il video della cantante monfalconese (clicca sul link per vederlo), registrato live in giardino, ha in poche ore raggiunto quasi 300mila visualizzazioni, con decine di migliaia di mi piace.