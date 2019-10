35 anni di teatro in dialetto triestino

Secondo turno di repliche per lo spettacolo d’apertura della “35a stagione del teatro in dialetto triestino” organizzata e promossa da L’Armonia – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine (F.I.T.A.).



Venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019 alle ore 20.30 e domenica 27 ottobre alle 16.30 al Teatro “Silvio Pellico” di via Ananian a Trieste sarà ancora protagonista il Gruppo Il gabbiano (F.I.T.A.) con la commedia divertente Viva i sposi! da “Va tutto storto” di Olivier Lejeune, adattamento in dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna.



Alle nozze del pubblicitario Giacomo con Sabrina, un “particolare” dono riportato da un altrettanto “particolare” ospite dà il via ad una serie di situazioni bizzarre. Fantasmi del passato, un’ex fidanzata che riappare magicamente, una sorella impicciona, uno spietato Onorevole in elicottero che licenzia Giacomo da suo consulente, un giornalista ficcanaso… Ce la faranno gli sposi a scampare gli imprevisti e le catastrofi che si abbattono su di loro mentre 60 invitati li aspettano al banchetto nuziale? Le risate sono garantite!



Gli interpreti di Viva i sposi! sono (in ordine di apparizione): Claudio Zatti, Monica Parmegiani, Roberto Creso, Paolo Cesen, Maurizio Bressan, Arianna Gregorat e Gabriella Giordano.

Disegni: Monica Parmegiani. Realizzazione grafica e musiche: Maurizio Bressan. Si ringrazia per la collaborazione: Tiziana Urzan, Giorgio Dendi, Roberto Lanza e Paolo Prelog. Regia di Riccardo Fortuna.



Prevendita biglietti alla Cassa del teatro un’ora prima dello spettacolo (040.393478) e al TICKETPOINT di Corso Italia 6/c (1° piano) dove continua la Campagna Abbonamenti della Stagione 2019/2020 che comprende 8 commedie, una delle quali offerta ad ingresso gratuito da Banca Mediolanum.



La “35a stagione del teatro in dialetto triestino” si svolge con il Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste, ed è inserita nel Progetto L’ARMONIA teatro amatoriale finanziato con fondi regionali dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. FVG