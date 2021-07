40 Fingers al Parco delle Rose di Grado

Quattro chitarre acustiche e quattro straordinari chitarristi: ecco i 40 Fingers, la fenomenale band composta da Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Andrea Vittori e Marco Steffè che si sta rapidamente affermando in tutto il mondo con la riproposizione di cover cha vanno dagli AC/DC per arrivare ai Queen, in una progressione sonora che sta suscitando scalpore e ammirazione per l’incredibile talento e virtuosismo di ognuno degli interpreti.

La data gradese è l’unica in regione, quindi un'occasione imperdibile per ascoltare dal vivo la musica che, sui social media, fa milioni di visualizzazioni per ogni video inserito, tanto da avere fan ormai sparsi in tutto il mondo.

Un solo dato viene da Youtube che ha registrato dopo una sola settimana dalla pubblicazione dell’ultimo video dedicato ai Police (Message in a bottle), ben 2.500.000 visualizzazioni.

Mercoledì 28 luglio sarà il giorno atteso: il luogo prescelto sarà il Parco delle Rose, con inizio dello spettacolo alle 21. Per agevolare gli ingressi gli organizzatori hanno previsto l’apertura del cancelli già alle 19, e – sempre all’ingresso – sarà possibile acquistare il biglietto che è stato contenuto a 15 euro grazie al contributo del Comune di Grado (Assessorato alla Cultura – Sara Polo) e della Regione, che hanno appoggiato l’evento che rientra nel cartellone di Musica a 4 Stelle, dove il direttore artistico Giorgio Tortora è solito inserire annualmente un concerto non prettamente di musica “classica” per accontentare ogni palato musicale.

Così è stato per il complesso vocale “Perpeetum Jazzile”, per “Canto Libero” (che ha visto la partecipazione di Giulio Rapetti Mogol), e ora per i “40 Fingers”, uno spettacolo all’insegna della qualità e della suggestione emotiva.

Riguardo alle prenotazioni il servizio prevendita viene curato da Ticketone che permette la scelta del posto fra i mille disponibili nel rispetto delle norme anti-Covid.