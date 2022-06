50esimo riconoscimento per Langobardi!

‘Langobardi - Alboino e Romans’ continua a riscuotere successi in giro per il mondo. L’innovativo docu-film sul mondo longobardo di Invicti Lupi e Matteo Grudina ottiene la selezione ufficiale e l’accesso alla finale a Barranquilla, in Colombia, all’ottava edizione dell’Atlantic International Film Festival, vetrina del cinema indipendente di qualità dove competono lungometraggi, cortometraggi e documentari provenienti dal tutto il mondo.

Alboino conquista così il 50esimo riconoscimento internazionale, un numero enorme per questa piccola produzione locale che vuole valorizzare la storia e la cultura del territorio agli occhi del mondo. A oggi ‘Langobardi’ ha ottenuto 30 selezioni ufficiali e 20 premi, tutti a livello internazionale.

“Speriamo di procedere a vele spiegate con la nostra missione divulgativa, facendo conoscere un pezzo della nostra storia e la nostra regione in tutto il mondo”, spiega Matteo Grudina. “Se volete sostenerci ricordiamo a tutti che è possibile acquistare i dvd e i blu-ray del docufilm così da contribuire ai nostri futuri progetti culturali. Sul sito web www.invictilupi.org i dettagli per effettuare l'ordine, grazie!”.

Il docufilm è prodotto da Matteo Grudina e Invicti Lupi, regia di Simone Vrech dello studio Base2 Video Factory; lo staff è composto da: Sandra Lopez Cabrera (assistenza alla regia e make up), Lorenzo Bregant (colonna sonora), Ragnarök (musiche), Alessandro Galliera (riprese), Paolo Massaria (voce narrante); consulenze storiche e archeologiche a cura di Nicola Bergamo, Michele Angiulli, Annalisa Giovannini e Cristiano Brandolini.

Si ringrazia per il sostegno e la partnership di: Comune e Civico Museo Archeologico di Romans d'Isonzo; Regione; PromoturismoFvg; Consiglio regionale; BCC Staranzano e Villesse; Fondazione Carigo; Agenzia regionale per la lingua friulana; Società Filologica Friulana; Società Friulana di Archeologia; comune di Ragogna; comune di San Floriano del Collio; comune di Cormons; unione comunale di Strassertal (Austria); museo e parco archeologico nazionale "Freilichtmuseum Elsarn" (Austria); Unione italiana sport per tutti; ente castello dei Conti Formentini di San Floriano del Collio; associazione "Italia Medievale"; i cittadini che ci hanno sostenuto con la campagna di crowdfunding e molte altre associazioni, aziende e realtà locali.