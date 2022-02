A 'Friday Music Live' omaggio a Claudio Baglioni

Continua l’intrattenimento musicale al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse con le migliori band del territorio: ogni venerdì dalle 19.30 alle 21.30 la cena e l'aperitivo alla Food Court hanno una nota in più.

Venerdì 25 febbraio dalle 19.30 appuntamento con “Il mio piccolo incanto. Omaggio a Claudio Baglioni”, con Flavio Furian (voce), Marco Ballaben (tastiere), Mario Castenetto (percussioni), Amir Karalic (chitarre) e Alessandro Leonzini (basso).

La serata sarà dunque dedicata alla musica del celebre cantautore romano che viene reinterpretata da uno dei più versatili showman triestini. Flavio Furian - cabarettista, imitatore e ottimo cantante - porta sul palco i più grandi successi di Claudio Baglioni accompagnato da una band d’eccezione formata da artisti del nostro territorio conosciuti e attivi a livello internazionale.

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per consumare al tavolo nei ristoranti, bar e aree relax interne è necessario essere in possesso del Green Pass “rafforzato”, esclusi i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per muoversi negli spazi del Meeting Place è inoltre necessario indossare la mascherina FFP2.