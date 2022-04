A 'Scuola di cult' con Enrico Tamburini

Ci sono dei film cult, pellicole entrate nella memoria comune, pietre miliari che hanno tratteggiato la storia del cinema. Dietro ogni pellicola, però, oltre agli aspetti più tecnici, si celano curiosità e storie spesso dimenticate, altre volte leggende e aneddoti mai svelati. Vi sarà certamente capitato di voler scoprire i segreti del backstage, le location che hanno fatto da set o i segreti delle colonne sonore! Se è così, 'Scuola di Cult' è la trasmissione che fa per voi.



Il friulano Enrico Tamburini, cinefilo curioso e instancabile, dal 2016, è alla guida di 'Scuola di Cult', la rubrica in onda su Iris, che ha ideato assieme a Susanna Fontana. Una fonte inesauribile di curiosità e aneddoti raccontati con simpatia e freschezza, grazie a un linguaggio immediato che rifugge tecnicismi e noiose analisi cinematografiche.





“Sono orgoglioso di questi sette anni consecutivi di trasmissione,, celate dietro film che hanno fatto la storia”.“Il mio tocco è differente, è 'triviale' e pop allo stesso tempo, lontano dalle classiche recensioni e da argomentazioni troppo tecniche., facendone apprezzare anche i lati nascosti e meno scontati”.“Iris fornisce la lista di film in programmazione e allora comincia la mia ricerca.. Leggo sempre con grande attenzione. Il lavoro sui testi, poi, fa la differenza. Dietro ogni puntata c'è un lavoro enorme di ricerca e stesura”.“Un professionista. Ho realizzato una puntata con lui ed è stato molto emozionante, anche perchè, unita alla mia professione di Web designer. Inizialmente ho creato un sito dedicato ai cinepanettoni, poi è arrivata la svolta con la tv che mi ha permesso di conoscere e lavorare con gli attori che avevo amato sul grande schermo come un altra icona del cinema italiano:”."E' un'immagine cui sono molto legato. Risale al 1959 ed è stata scattata al Circolo Ufficiali di Udine nei giorni in cui in Friuli si girava il capolavoro, con. Nella foto, ci sono mio nonno Walter e mia nonna Lia, in pole position nel Jet Set, in posa tra il cantante Nicola Arigliano, Sordi e Gassman".L'edizione 2022 di 'Scuola di cult' in cartellone presenta film come '' con Sylvester Stallone, che pare non sia un campione di simpatia sul set, ma anche il ben più impegnato '' di Stanley Kubrick, '' di Tony Scott e '' con Sandra Bullock e Ryan Gosling. Si spazia, insomma,"., seguito da oltre 550mila follower tra Facebook e Instagram. Una popolarità che, grazie al linguaggio capace di raggiungere anche il pubblico più giovane, ha portato. Perchè, in fondo, parlare in modo chiaro e semplice, con uno stile che esalta la spontaneità e la simpatia, senza rinunciare mai alla competenza, è la vera chiave del successo.