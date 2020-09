A Basiliano torna l'appuntamento con Rifrazioni

Comincerà con il concerto di Piero Sidoti, Targa Tenco 2010 come migliore opera prima, l'edizione 2020 di Ri_Frazioni con otto appuntamenti a prenotazione obbligatoria, nel rispetto delle normative anti Covid.

In un periodo di cambiamenti ed incertezze che riguardano tutti, il comune di Basiliano, in collaborazione con la Pro Variano, la Pro Blessano e l’associazione Stage Plan, ha deciso di non rinunciare alla rassegna che negli anni si è ritagliata uno spazio sempre più concreto nel panorama culturale del Medio Friuli, ma addirittura di rinnovarla.

Il programma dell'edizione 2020 prevede appuntamenti per un pubblico eterogeneo, tra musica, eventi sociali e letteratura.



La rassegna, che ha come scopo quello di proporre eventi culturali nelle frazioni del Comune di Basiliano nell'ottica della valorizzazione del territorio, includerà alcuni eventi musicali curati dallo staff del festival Blessound, che per conformarsi alle norme anti-covid vigenti ha deciso di rilanciare la formula dei “picnic musicali” che ha ben funzionato nelle precedenti edizioni. Sul palco, che quest'anno si troverà all'interno del Colle di San Leonardo nella frazione di Vairano, saliranno tre artisti friulani molto amati dal pubblico: Piero Sidoti, Doro Gjat e Gian Maria Accusani, già leader dei Prozac+.



Per loro si tratterà di concerti intimi, a contatto con la natura, nei quali si racconteranno attraverso le canzoni: è questa la cifra dei “picnic musicali”, dove artisti e pubblico godranno di un momento di confidenza capace di addolcire il lato negativo del distanziamento. Anche quest'anno sarà poi riproposta la formula del pranzo: prenotando il proprio posto al concerto, infatti, si potrà ordinare anche il pranzo da consumare sui prati del Colle.Si comincia, alle 12 (apertura porte dalle 11), sul Colle di San Leonardo, a Variano, con il Picnic musicale con Piero Sidoti in Nel nome dell'amore. Il cantautore, reduce dalla partecipazione al film “Il grande passo” che lo ispira per il brano “Il passo” di cui è appena uscito il video del regista Antonio Padovan, si racconta attraverso le canzoni dei grandi maestri che lo hanno ispirato e presenta alcuni inediti del suo disco. Per prenotazioni: Mailticket.it dalle ore 12.00 di martedì 8 settembre.Appuntamento letterario,, alle 20.30, nella Sala Consiliare di Basiliano, con la presentazione del libro Il fiume a bordo, Bottega Errante edizioni, di e con Angelo Floramo, Mauro Daltin e Alessandro Venier. Un viaggio lentissimo per raccontare le geografie, la Grande Storia, ma anche per entrare dentro le vite dei protagonisti in un reportage intimo e ironico. Modera Simone Ciprian. Per prenotazioni: biblioteca@comune.basiliano.ud.itTerzo evento di Rifrazioni,, dalle 12 (apertura porte dalle 11), sul Colle di San Leonardo a Variano: Picnic musicale con Doro Gjat in Naufrago del Cielo. Il rapper friulano farà conoscere il suo terzo album da solista, uscito quest’estate per AAR Music. Una performance in versione acustica per presentare le sue ultime canzoni al pubblico. Per prenotazioni: Mailticket.it dalle ore 12.00 di mercoledì 9 settembre.Si continua, dalle 12.00 (apertura porte dalle 11), sul Colle di San Leonardo a Variano: Picnic musicale con GM Accusani in Da grande faccio il musicista. Il fondatore dei Prozac + e dei Sick Tamburo si presenta per la prima volta al pubblico in veste di raccontatore di storie narrate, attraverso gli aneddoti della sua vita musicale, con chitarra e voce. Per prenotazioni: Mailticket.it dalle ore 12.00 di giovedì 10 settembre., alle 10.30 a Villa Zamparo di Basiliano, laboratorio per bambini Professor Grammaticus Magic Circus con Livio Vianello: il Professor Grammaticus uscirà da “Il libro degli errori” di Gianni Rodari per incontrare i suoi lettori in un mirabolante gioco con le parole e con le possibilità che si nascondono dietro ogni errore. Per prenotazioni: biblioteca@comune.basiliano.ud.itUn altro appuntamento musicale, alle 18, a Villa Occhialini, Villaorba (in caso di pioggia nell’ex asilo di Blessano), Musica in Villa: Ghimel, Daniele di Bonaventura al bandoneon, Elias Nardi all’oud e Ares Tavolazzi al contrabbasso, basso freetless. Ghimel si compone di pezzi originali, in cui al jazz e all’ethno-jazz si affiancano atmosfere psichedeliche e minimali, ampi spazi d’improvvisazione, elemento cardine sia delle musiche del vicino e medio oriente che del jazz, forme e strutture care all’estetica classica. Per prenotazioni: biblioteca@comune.basiliano.ud.itPenultimo appuntamento della rassegna, alle 20.30, nella Sala Consiliare di Basiliano, Voe …di gîr d’Italie di e con Dino Persello: un evento che si basa sul racconto costruito su ricordi, emozioni e la passione per uno sport, il ciclismo, fatti di storica valenza socioculturale. Per prenotazioni: biblioteca@comune.basiliano.ud.itA fine ottobre Rifrazioni chiude questa edizione con la seconda edizione del torneo sociale di calcio a 7 nella palestra di Basiliano. La rassegna arriva a conclusione con un evento dove lo sport unirà persone diverse su uno stesso terreno. Per prenotazioni: biblioteca@comune.basiliano.ud.it