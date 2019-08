A Bibione l'omaggio a Fabrizio De André

Martedì 20 agosto, alle 21.15 al Faro di Bibione nell’ambito delle Bike Nights, un concerto omaggio a Fabrizio De André: l’associazione Direzione Ostinata, in occasione del ventennale della scomparsa del grande cantautore italiano, presenta “A forza di essere vento” con il gruppo Fabrizio De Andrè Ensemble.

Il titolo della serata, rievoca una delle frasi più profonde e talvolta enigmatiche dell’autore. Sul palcoscenico, i 13 musicisti provenienti da diverse estrazioni musicali e da località diverse – dall’Alto Adige al Veneto al Friuli Venezia Giulia – proporranno una sequenza dei più significativi e apprezzati brani del cantautore genovese, presenti nella memoria collettiva e di chi lo ha amato.

Le Bike Nights sono un’affascinante pedalata sotto le stelle, attraverso nove chilometri di incantevoli e profumati paesaggi naturali. L’appuntamento è all’imbrunire – alle 20.30 – a Bibione Pineda, sulla punta ovest della località balneare. Da qui si prosegue in direzione est, percorrendo la Passeggiata Adriatico, un percorso ciclabile che, costeggiando il mare, conduce fino alle foci del fiume Tagliamento, dove si trova l’antico faro di Bibione, recentemente ristrutturato, che fa da cornice ai concerti gratuiti del martedì fino al 27 agosto.

Durante il tragitto, della durata di circa un’ora, si pedala nell’oscurità lungo un percorso illuminato solamente dalle ultime luci del tramonto o dal chiarore della luna, che permette di stimolare i propri sensi con il fresco aroma della pineta e dei fiori che costeggiano la pista.

Le Bike nights e gli eventi collegati sono promossi dal comune di San Michele al Tagliamento, in collaborazione con Confcommercio, Bibione Spiagge e The Groove Factory. Media partner Radio Gioconda. Per informazioni: info@comunesanmichele.it