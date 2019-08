A Blessound live Picninc con Davide Zilli

Come ogni anno, Blessound – inserito nella rassegna “Rifrazioni” - riserva per l’ultima giornata di festival un evento speciale. Per questa settima edizione, infatti, l’appuntamento sarà domenica 1 settembre co n un “Live picnic” a ora di pranzo, in cui l’ottima musica si mescolerà con il cibo di qualità.Per quest’occasione la ProBlessano e il Gruppo Folkloristico Danzerini Udinesi, in collaborazione con Slow Food Condotta del Friuli, Homepage Festival e Sofar Sounds, il format nato a Londra che organizza eventi musicali non convenzionali, sposterà i festeggiamenti all’aperto in un bellissimo prato alberato alle porte del paese dove sarà allestito un palco per la musica dal vivo e dove, ai partecipanti, sarà distribuito il pranzo speciale preparato con ingredienti freschissimi del territorio.



Un prato ombreggiato, un pranzo di alta qualità e una musica coinvolgente. Non possono che essere questi gli ingredienti perfetti per un altrettanto perfetta domenica all’aria aperta.



Il picnic

Ma un picnic è tale solo quando c’è un cestino colmo di leccornie a disposizione! Ecco perché a collaborare con Blessound c’è anche Slow Food Condotta del Friuli, che quest’anno ha affidato la preparazione del pranzo alla ciclofocacceria Mamm. Le loro parole d’ordine sono qualità, unicità e stagionalità. L’affidarsi a una filiera cortissima è il primo loro passo per la scelta delle materie prime alla base delle preparazioni.



Celebri per le loro focacce, ma soprattutto per l’uso di materie prime eccezionali, i ragazzi di Mamm hanno ideato un menù di tre portate, con una variante vegetariana.



Ma quello di domenica 1 settembre è molto più di un semplice pranzo sotto gli alberi… è un Live Picnic!



Sul prato alle porte di Blessano prenderà vita un vero e proprio concerto all’aria aperta: ospiti di Blessound saranno Davide Zilli, il sorprendente, ironico e talentuoso vincitore di Musicultura 2018, e i giovani entusiasti ed entusiasmanti de Il Mercatovecchio.



Il programma prevede, dopo il ritrovo nell’area festeggiamenti di Blessano e la formalizzazione dell’iscrizione all’evento, una breve e piacevole passeggiata per raggiungere il prato dove si svolgerà il Live Picnic. Una volta sul posto, sarà distribuito lo squisito pranzo preparato dalla ciclofocacceria Mamm in un packaging totalmente biodegradabile.



Nell'area verde del Live picnic sarà attivo anche il chiosco di Blessound per le bevande.

L’evento si presenta come uno di quelli irrinunciabili con cui finire l’estate e, siccome i posti sono limitati, per non rischiare di rimanere esclusi è vivamente consigliata la prenotazione, mandando una mail all'indirizzo info@danzeriniudinesi.it o telefonando al numero +39 328 252 2405.



I musicisti

Ospite speciale del “Live picnic” sarà il talentuoso Davide Zilli, vincitore di Musicultura 2018. Professore di Italiano al mattino, cantautore-pianista di sera, Zilli si forma con una lunga gavetta di pianista classico, diplomandosi al Conservatorio di Milano. Successivamente perfeziona lo studio del pianoforte jazz con Roberto Cipelli (Paolo Fresu Quintet). Nel 2002 inizia a scrivere canzoni proprie e viene subito selezionato per i corsi di “Fronte del palco” al Centro Musica di Modena. Qui perfeziona le proprie canzoni e il proprio Live sotto la guida di Manuel Agnelli, Gianni Maroccolo, Cristina Donà, Sergio Carnevale. Negli ultimi anni si è esibito con successo in vari locali e manifestazioni in tutta Italia, collaborando spesso anche col mondo del cabaret milanese, e venendo premiato in diversi concorsi.



Sul palco del live picnic, anche I Mercatovecchio, progetto nato nel 2014 dall'idea di nove amici (ex The Sidewalk Band) che condividono l'interesse per la musica e non solo. Il loro entusiasmo e la loro dedizione nel riarrangiare brani che spaziano dal rock/blues anni ‘60 al pop moderno rende il loro suono vivace e grintoso. Grazie ad un originale organico i brani vengono presentati nelle più differenti varianti possibili per divertire e condividere una grande passione.