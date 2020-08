A Budoia omaggio ai Beatles

Fab Four in Three il concerto del trio 344, Denis Biason alla chitarra elettrica, Luciano Marangone al basso elettrico ed Ermes Ghirardini alla batteria, sarà l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale e musicale a Budoia, rinviato a causa dell’emergenza sanitaria a martedì 4 agosto alle ore 21.15 presso l’area festeggiamenti di Budoia, in piazza Umberto I (in caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro di Dardago). E’ consigliata la prenotazione al numero dell’associazione Odeia 0434 1697047 (dalle 14 alle 20).



Come si può intuire dal nome del progetto, il repertorio del Trio è interamente dedicato alla musica del celeberrimo quartetto di Liverpool. La novità della proposta consiste nel presentare la musica dei Beatles in versione strumentale con originali arrangiamenti curati dai tre musicisti. Il risultato è un’interpretazione di alcuni dei brani più famosi dei quattro Faboulous che fa tesoro delle molteplici esperienze dei “344” in svariati ambiti musicali: dal jazz al rock alla musica etnica.



Il concerto inserito nel progetto Teatri Associati è organizzato dall’associazione culturale Odeia in collaborazione con il Comune di Budoia e gode del sostegno della Fondazione Friuli.