A Buja il teatro è in friulano

Sta per alzarsi il sipario sulle 6° edizione della Rassegna Teatrale in lingua friulana organizzata in collaborazione dalla locale Compagnia “Teatri di Paîs” assieme al Comune di Buja e alla Comunità Collinare del Friuli, sotto l’egida dell’Associazione Teatrale Friulana. Quattro imperdibili appuntamenti in cui calcheranno le tavole del palcoscenico storiche compagnie tra cui l’udinese Gruppo Teatrale della Loggia che sabato 12 Ottobre inaugurerà la rassegna con l’esilarante Veduis, di e con Danilo D’Olivo.



Ad intervalli di due settimane seguirà Il Cantagallo di Pagnacco che sabato 26 ottobre presenterà “Gabie”, poi gli imperdibili Pignots de Compagnie Instabil di Artigne con “Ce fasino dal Vecjo?” sabato 9 novembre e il gran finale di TravesioTuttoTeatro con lo spassoso “Gildo” per la regia di Tommaso Pecile in scena sabato 23 novembre.



La manifestazione bujese si distingue per aver ospitato nelle varie edizioni eccellenti compagnie e produzioni di qualità che hanno coinvolto e divertito un pubblico numeroso e appassionato, accolto nella sala teatrale della Casa della Gioventù dove gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45.



Info: teatridipais@gmail.com; https://it-it.facebook.com/teatri.dipais