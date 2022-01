A Buttrio 'Voci di guerra' per la Giornata della Memoria

Per non dimenticare le vittime dell’Olocausto, l’assessorato alla Cultura del Comune di Buttrio ha promosso una serata di musica nella Sala Consiglio di Villa di Toppo Florio giovedì 27 gennaio, ore 20,30. Il concerto narrato “Voci di guerra”, con le musiche di Chopin, Sostakovic e Prokofiev, sarà tenuto da Sebastiano Gubina, al pianoforte, e dalla scrittrice Antonella Sbuelz (green pass obbligatorio). “Abbiamo deciso di programmare una serata di commemorazione, ascolto e riflessione - dichiara l’Assessore alla Cultura Patrizia Minen -. Sono atti doverosi che seppur contenuti, nel rispetto delle circostanze in cui ci troviamo a vivere, dimostrano la nostra volontà di mantenere vivo il ricordo delle vittime di quel terribile periodo oscuro della nostra storia recente”.