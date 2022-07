A Buttrio Alberi Maestri Kids

Cultura, arte, divulgazione scientifica e sostenibilità sono al centro del TreeArt Festival, in programma con la sua terza edizione a Buttrio, nella cornice della dimora, del parco botanico e del lapidarium di Villa di Toppo Florio.

Organizzato dal Comune di Buttrio con il contributo della Regione, il festival runirà tra il 28 e il 31 luglio artisti, scienziati e divulgatori per celebrare una visione della natura come strumento generativo di incontro e di relazione, quest’anno nel segno del tema portante “La foresta urbana”.

In programma già per domani, domenica 24 luglio, un’anticipazione al festival tutta dedicata ai più piccoli. Alle 18.00, il parco della Villa ospiterà una performance tanto curiosa quanto inedita. “Alberi Maestri Kids”, realizzata in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, è un evento itinerante ed esperienziale per bambini dai 4 anni dove la parola, il suono, il cammino, i puppets e le installazioni si fondono in un percorso-spettacolo emozionante alla scoperta del sorprendente mondo delle piante, gli esseri viventi più antichi del pianeta.

Alberi Maestri Kids è una produzione Pleiadi - Campsirago Residenza; i posti a disposizione sono limitati, la prenotazione è vivamente consigliata (tel 0432 224211 - info@teatroescuola.it).

tutto il programma sul sito www.treeartfestival.it