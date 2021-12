A Buttrio concerto di Alexander Ipavez e Vladimir Čadež

Giovedì 23 dicembre, appuntamento nella Sala del Consiglio a Villa di Toppo Florio, a Buttrio, con il grande musicista triestino Alexander Ipavez, assieme al grande tenore sloveno Vladimir Čadež, presentano il programma Balkanski Božič (Natale Balcanico), un viaggio alla ricerca delle origini dei canti popolari e d’autore dei popoli balcanici cristiani e ortodossi.



Un progetto ambizioso, quello di Alexander Ipavez che, assieme al tenore sloveno Vladimir Čadež, esplora la tradizione musicale natalizia di Slovenia, Serbia e Croazia dal rinascimento fino ai nostri giorni. Notevole inoltre è la trascrizione in prima assoluta per fisarmonica nelle vesti di organo portativo.



Alexander Ipavez è un eclettico musicista triestino, che si trova a suo agio sia nella musica classica che nel jazz. L’autore è diventato famoso anche grazie ad alcuni progetti ‘speciali’ come quello dell’Etnoploč Trio e La fisarmonica di Leonardo. Vladimir Čadež è invece un tenore sloveno dalle soluzione eclettiche, molto amato anche nel canto a cappella.



L’evento è organizzato da Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' nata per la promozione del territorio e composta dai Comuni di: Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.



L’appuntamento è a Buttrio nella Sala del Consiglio a Villa di Toppo Florio. L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi con una telefonata o un whatsapp al Folk Club Buttrio: cell. 331 1077279 (è richiesto il Super Green Pass).