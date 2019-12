A Campoformido arriva 'La Sedon Salvadie'

Se di solito “l'epifania tutte le feste porta via”, a Campoformido ci sarà una breve coda delle festività col concerto de “La Sedon Salvadie” organizzato dal Comune di Campoformido nell'ambito del “Progetto Cultura Nuova” domenica 12 gennaio alle ore 17.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Campoformido.



“Sarà l'occasione per augurarci un buon 2020, ma anche per avviare un percorso storico musicale che si svilupperà per tutto l'anno in collaborazione con La Sedon Salvadie, uno dei più importanti gruppi della scena musicale friulana che nell'arco degli anni ha tenuto spettacoli collaborando sul palco e incidendo dischi con The Chieftains (Irlanda), Carlos Nuñez (Galizia), Inti Illimani (Cile), Angelo Branduardi (Italia) e molti altri” spiega il vicesindaco di Campoformido Christian Romanini che prosegue “Grazie al Progetto Cultura Nuova infatti proporremo ai quattro comuni consorziati queste lezioni concerto nei prossimi mesi programmandole in occasione di date significative per la storia del Friuli”.



Cjantade di Nadâl è un percorso ideale, fra canti e balli di epoche diverse, che attraverso i secoli consegna brandelli di memoria di antica conoscenza nel ciclico rinnovarsi del rito cristiano più caro alle genti, il ciclo delle Notti sante, interpretato dai migliori musicisti folk friulani e istriani. Si tratta infatti di uno spettacolo fatto di tradizioni, di suggestioni musicali arcane, di composta leggerezza che ripropone il tema più classico di questi tempi: le tradizioni strumentali e melodiche del Natale nel Patriarcato di Aquileia, patrimonio di una cultura ancora in pieno vigore e capace di trasmettere grandi suggestioni pur nella sua intima delicatezza. Canti e balli di epoche diverse, dal Medioevo ai giorni nostri, rinascono a nuova vita nell'interpretazione dei più significativi musicisti folk friulani e istriani, grazie anche all'uso di strumenti antichi, a volte ricostruiti con precisione, ancora presenti in queste terre, e alle diverse lingue e parlate che s'incrociano nelle terre del vecchio Patriarcato.