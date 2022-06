A Campoformido va in scena 'Gli Dei dell'Olimpo'

“Con vivo piacere l'Amministrazione comunale di Campoformido dà nuovamente il benvenuto ad Anà-Thema Teatro che porterà in scena 'Gli Dei dell'Olimpo', lunedì 4 luglio, alle 21, nella suggestiva ambientazione della Boschete Furlane” annunciano il sindaco Erika Furlani e il vicesindaco con delega alla cultura Christian Romanini.

“Continuano, quindi, a Campoformido le grandi collaborazioni con il mondo della cultura regionale: dopo il concerto inaugurale di Folkest il 16 giugno, ecco tornare Anà-Thema Teatro che già l'anno scorso aveva registrato il tutto esaurito”.

La compagnia da ormai 15 anni è specializzata nel teatro itinerante. Anche quest’anno sarà uno spettacolo coinvolgente e divertente per tutta la famiglia. La produzione, che sarà ispirata ai mitici Dei dell’Olimpo, darà vita a un momento d’intrattenimento davvero emozionante.

Lo spettacolo si svolgerà all’aperto (o in caso di pioggia in luogo da definire). Da ormai diversi anni la compagnia raccoglie consensi da critica e pubblico che partecipa sempre numerosissimo a queste speciali rappresentazioni. Gli attori guidati dal signore dell’Olimpo, Zeus in persona, andranno alle loro postazioni che saranno arricchite da elementi di luce e scenografici; così durante il percorso si incontreranno il forte Poseidone, il dio del sole Apollo, il temibile Ade, il protettore dell’amore Eros, il frizzante Dioniso, la temeraria Artemide e la giusta Atena. I Monologhi saranno di vario genere e stile, passando dalla divertente commedia a momenti più poetici a pezzi cantati e suonati dal vivo.

I posti sono limitati, l'ingresso è libero, con prenotazione vivamente consigliata.

Info e prenotazioni: info@anathemateatro.com, 345-3146797 - 0432-1740499 o www.anathemateatro.com