A Carlino, tutto pronto per il concorso internazionale per clarinetto

Cinquanta eccellenti musicisti, di varie fasce d'età e provenienti da ogni parte del mondo, stanno per trasformare la località di Carlino in capitale mondiale del clarinetto. Per quattro giorni, da giovedì 24 a domenica 27 ottobre, la cittadina della Bassa friulana diventerà fulcro della grande musica grazie al Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino”, consolidato e sempre più apprezzato appuntamento ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Musicale “Nuova Banda di Carlino”.



Ben 50, come detto, i musicisti attesi: proverranno da 12 nazioni (Bielorussia, Cina, Francia, Grecia, Italia naturalmente, Lettonia, Norvegia, Polonia, Russia, Serbia, Slovenia, Ungheria) e saranno divisi in sei categorie, perché altrettante sono le sezioni di concorso. Si spazia infatti dal “Clarinetto solista Baby” (per i bambini fino a 12 anni) al “Clarinetto solista Junior A”, per i ragazzi fino ai 16 anni, fino a “Clarinetto solista Junior B” (per giovani fino ai 20 anni) e “Clarinetto solista Senior” (fino ai 35 anni). Completano il panorama la sezione "Clarinetto in quintetto con gli archi" e il Premio speciale "G.Rossini".



A valutare le singole esibizioni, che si svolgeranno tutte nell’auditorium parrocchiale e saranno aperte al pubblico, con ingresso libero, sarà una giuria composta da alcune fra le maggiori personalità del panorama clarinettistico europeo.



Il concorso sarà presentato a Carlino giovedì 24 ottobre, alle 18.30, nei locali del Centro Civico (in via Marano, 1): le attività entreranno poi nel vivo venerdì 25 ottobre (a partire dalle 9.30), con le audizioni dei concorrenti nell’auditorium parrocchiale. Gli strumentisti saranno chiamati, a seconda della categoria di appartenenza, all’esecuzione di un brano d’obbligo o di un programma a libera scelta. In giuria, come detto, alcuni dei più quotati clarinettisti europei, Paolo Beltramini, Primo Clarinetto Solista dell’Orchestra della Svizzera Italiana, Calogero Palermo, Primo clarinetto presso la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, Gabor Varga, professore di clarinetto presso la Facoltà di Musical di Tibor Varga Arti, all'Università di Györ, e insegnante al “Tutor internazionale per clarinetto” presso l’RNCM di Manchester, Jože Kotar, Primo clarinetto della RTV Slovenia Symphony Orchestra, e Nuno Pinto, docente alla Scuola della Musica, delle Arti e dello Spettacolo al Politecnico di Porto. Direttore artistico sarà, anche quest’anno, il maestro Flaviano Martinello.



Nella serata di domenica, alle 20.30 (in auditorium), si terranno il gran concerto di gala e la cerimonia delle premiazioni. I vincitori riceveranno premi in denaro, accessori musicali e - nel caso del primo classificato della categoria “Senior” - un clarinetto professionale offerto dalla Buffet & Crampon.



Il concorso gode del contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comune di Carlino, Anbima FVG e del patrocinio del Conservatorio Statale Musicale “J. Tomadini” di Udine, dei Comuni di Cervignano, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, dell'Anbima della Provincia di Udine nonché della collaborazione di Buffet & Crampon, Buttus Roberto Riparazione Strumenti Musicali, G. Pecar Pianoforti.