A Casarsa 'La principessa sul pisello'

Domenica 12 gennaio appuntamento con il teatro per bambini insieme alla Pro Casarsa della Delizia. “Infatti – spiega il presidente Antonio Tesolin - ci sarà il secondo appuntamento dedicato ai bambini e inserito nell’ormai collaudata rassegna di teatro amatoriale “Teatro - Luogo del Pensiero” a cui invitiamo tutte le famiglie a partecipare perchè rappresenta un’ottima opportunità per passare del tempo di qualità con i propri figli. Proseguiamo il nostro impegno per la cultura”.

Alle 16.30 al Teatro comunale Pasolini di via Piave andrà in scena “La principessa sul pisello” della compagnia Teatrobàndus, per la regia di Giorgio Amodeo. Lo spettacolo, oltre a raccontare la famosa fiaba scritta da Hans Christian Andersen, spiega in modo divertente ai bambini come funziona il lavoro dell’attore e come ci si prepara per andare in scena.

Il biglietto di ingresso allo spettacolo per bambini è di 3 euro fino ai 10 anni di età e di 4 euro per gli over 10 anni.

La rassegna di teatro amatoriale “Teatro - Luogo del Pensiero” è organizzata dalla Pro Casarsa della Delizia in collaborazione con l’Amministrazione comunale - Assessorato alla cultura e Par San Zuan. Contribuiscono al progetto anche Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, Servizio civile universale, Estragone teatro, Fita Uilt, Coop Casarsa e Bcc Pordenonese.