A Casarsa 'Te la sei cercata – Musica e parole contro la violenza sulle donne'

Sarà l'originale spettacolo Te la sei cercata – Musica e parole contro la violenza sulle donne, in scena domani sera, mercoledì 24 novembre, alle ore 21, al Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, ad aprire la serie di iniziative Con parole diverse, volta alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. Te la sei cercata è uno degli spettacoli in cartellone di Proscenium Teatro APS: associazione culturale, compagnia teatrale e scuola di recitazione di Azzano Decimo. La regia è di Ascanio Caruso. Oltre ad avere una finalità culturale e di informazione, la rappresentazione teatrale vuole esprimere solidarietà e vicinanza alla tematica della violenza sulle donne. Il tutto attraverso un alternarsi di monologhi, dialoghi, canzoni a tema, e in generale di contenuti che man mano evolvono in una chiave positiva e propositiva, per lasciare un messaggio importante agli spettatori. Protagonisti sul palco, oltre al regista, il cantautore Pablo Perissinotto e l'attrice Barbara Muzzin Stifanich. Spazio anche ai ragazzi del Progetto Giovani di Casarsa, che avranno un ruolo attivo nella serata teatrale. Prenderanno, infatti, la parola anche loro - una volta terminata la rappresentazione di Proscenium Teatro – per integrare lo spettacolo offrendo un punto di vista fresco e giovane sulla tematica in questione. Le riflessioni che condivideranno con il pubblico sono il frutto, oltre che della loro sensibilità personale, anche del lavoro fatto durante il workshop La differenza tra me e te, condotto dagli educatori del Progetto Giovani. Durante gli incontri i ragazzi hanno affrontato i temi degli stereotipi sociali e culturali, della diversità e del rispetto nelle relazioni affettive.



Queste le impressioni di Ascanio Caruso, che ha condotto alcune del tappe del workshop assieme agli educatori: “Non abbiamo visto dei ragazzi partecipare passivamente al laboratorio: li abbiamo visti veramente attori, attivi, soprattutto menti pensanti con una loro idea e una loro opinione per quanto tutto ciò che è la violenza di genere, e poi anche la violenza contro le donne”.Lo spettacolo Te la sei cercata è ad ingresso gratuito, con obbligo di green pass come da normativa vigente.Informazioni e prenotazioni al numero 335 8710649.La rassegna Con parole diverse proseguirà con l'incontro con la nota autrice e conduttrice radiofonica Giulia Blasi, che lunedì 29 novembre, alle 20.30, al Ridotto del Teatro Pasolini, presenterà il libro Rivoluzione Z – Diventare adulti migliori con il femminismo. Lunedì 6 dicembre, infine, sempre alle 20.30 al ridotto del teatro, spazio al convegno Consapevolezza e informazione contro la violenza di genere, a cura dell'associazione intercomunale Donne&Società in collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Casarsa e del Comune di Valvasone Arzene, e lo Sportello InformaDonna. Interverranno l'avvocata Rosanna Rovere e la psicoterapeuta M. Piera Nicoletti, moderate dalla giornalista Paola Dalle Molle.Le iniziative di sensibilizzazione sulla violenza di genere del ciclo Con parole diverse sono organizzate dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Casarsa della Delizia con il Progetto Giovani, lo sportello InformaDonna e la Cooperativa Sociale FAI, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Hanno collaborato al progetto anche le associazioni In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne, di Pordenone, e Donne&Società.