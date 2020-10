A Casarsa 'Viavai. Bolle di sapone e oggetti volanti'

Prima regionale, al Teatro Pasolini di Casarsa della Delizia, per Fila a teatro ragazzi, rassegna a cura dell'Associazione Culturale Molino Rosenkranz, domenica 25 ottobre, ore 16.30, con

VIAVAI. Bolle di sapone e oggetti volanti. Sul palco la Compagnia Gambeinspalla teatro (Emilia Romagna) di Eros Goni, con Eros Goni e Valentina Franchino macchina scenica di Eros Goni



Un vero e proprio viaggio osservando il vento, trasportati… cercando il nulla.

Tra aquiloni, aeroplani di carta, fumo e bolle di sapone, la macchina scenica prende vita tra la gente, misurando la direzione e la velocità dell’aria, lasciando andare le emozioni attraverso il volo. Quel volo che ognuno di noi vorrebbe fare, libero, leggero, dando forma alla materia effimera dell’aria.

Personaggi senza tempo, un caffè, la pesantezza del carro-treno trasformano le strade in una visione diversa da quella quotidiana.

Una lunga ricerca estetica, una accurata selezione degli oggetti di scena, il tutto mixato con una lunga esperienza nel teatro di strada sono gli ingredienti per uno spettacolo davvero unico. Una dedica all’aria.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Associazione Culturale Molino Rosenkranz

Mail mr@molinorosenkranz.it

Ufficio 0434 574459

Cellulare e whatsapp 377 0985538

Posti limitati, prenotazione raccomandata - Ingresso regolamentato in ottemperanza alle disposizioni anti Covid-19



TEATRO PASOLINI DI CASARSA

Via Piave, 16

ingresso intero: € 5,00

ingresso ridotto: € 4,00 (famiglie di 4 persone)

ingresso gratuito (bambini fino ai 3 anni)



Lo spettacolo è organizzato dall'Associazione Culturale Molino Rosenkranz in collaborazione con il Comune di Casarsa della Delizia e con il sostegno della Regione FVG e della Fondazione Friuli