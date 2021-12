A Casarsa l’omaggio del Balletto di Roma ad Astor Piazzolla

Il 2021 del Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa si chiude all’insegna della musica e della danza. Martedì 14 dicembre alle 20.45 la stagione promossa da Comune e Circuito ERT propone Astor – un secolo di Tango, l’omaggio che il Balletto di Roma tributa ad Astor Piazzolla del quale nel 2021 ricorrono i 100 anni dalla nascita. Sul palco, con i danzatori della compagnia impegnati nelle coreografie di Valerio Longo, si esibirà al bandoneón e alla fisarmonica Mario Stefano Pietrodarchi, esecutore di fama internazionale. Le musiche originali e gli arrangiamenti sono di Luca Salvadori, la regia dello spettacolo è firmata da Carlos Branca, regista argentino, profondo conoscitore dell’uomo Piazzolla. Astor – un secolo di Tango ritornerà in Friuli Venezia Giulia nel 2022, sabato 15 gennaio a Gradisca d’Isonzo e domenica 30 gennaio ad Azzano Decimo, grazie alla collaborazione con Artisti Associati, partner del Circuito ERT per la danza.



Astor è un “concerto di danza” in cui le musiche di Piazzolla emergono come le vere protagoniste. In scena, ispirato dalla carismatica presenza del maestro Pietrodarchi e dalle preziose immagini di Carlo Cerri, Valerio Longo porta otto danzatori a compiere un viaggio trasformativo in cui respiri e abbracci saranno al centro di azioni coreografiche intense, astratte e fuse in quel moto ondulatorio magico del bandoneón. A disegnare i contorni dei protagonisti saranno i costumi di Silvia Califano, collaboratrice del Balletto di Roma e dei principali teatri italiani ed esteri.La parola chiave dello spettacolo è “coraggio”: quello declamato dai testi immortali di Jorge Luis Borges nei suoi tanghi e milonghe, così come quello dello stesso Piazzolla, che ha rotto gli schemi della musicalità del “tango viejo” per arrivare al “nuevo tango” che tanto lo ha reso celebre nel mondo.Astor rievoca i sentimenti degli odierni viaggiatori del mondo, l’umanità intera, andando oltre la purezza tecnica e rituale del tango, per rafforzarne energie, desideri e palpitazioni tutte contemporanee.Info e prevendite contattando la Biblioteca Comunale di Casarsa (0434 873981); martedì la biglietteria del Teatro aprirà dalle 20.00. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it.