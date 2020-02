A Casarsa omaggio a Raymond Carver

Secondo appuntamento a Casarsa della Delizia con la neonata rassegnaTeatro Oggi 2020 – proposte di spettacolo contemporaneo. Giovedì 13 febbraio alle 20.45 al Teatro Pier Paolo Pasolini andrà in scena Sogno Americano / Chapter1#Ray la prima parte di un trittico di spettacoli che il Teatro del Simposio dedica alla drammaturgia statunitense del Novecento. Il Ray del titolo è Raymond Carver dalle cui opere Francesco Leschiera, Manuel Renga, Ettore Distasio hanno tratto questo lavoro che si avvale dell’interpretazione di Mauro Negri, Ettore Distasio e Ilaria Machinò; la regia è di Francesco Leschiera. Il primo capitolo di Sogno Americano ritornerà nel Circuito ERT per un’ulteriore data giovedì 27 febbraio al Teatro Verdi di Maniago.



In scena un uomo e una donna, chiusi in un appartamento, fanno i conti con sé stessi mentre fuori strombazza l’America degli anni Sessanta e qualcuno, disperato, invoca giustizia. C’è un terzo uomo, Ray, lo scrittore, il vero occupante di quella casa, colui che dà vita ai personaggi, li blocca, li cancella e li riscrive. Un uomo il cui sguardo è stato una radiografia commovente e agghiacciante dell’essere umano. Questo spettacolo è un omaggio a Carver e alla sua America incerta e sofferente, al patrimonio di ombra e luce che ci ha lasciato.

Come detto, il progetto Sogno Americano nasce dalla volontà di raccontare un periodo storico che si riflette ancora oggi sulla società occidentale attraverso tre autori tra i più importanti del Novecento: il secondo capitolo si concentrerà sui lavori di Tennessee Williams, mentre l’obiettivo del terzo sarà indirizzato su Truman Capote.



Sogno Americano / Chapter1#Ray è stato selezionato da NEXT 19/20 della Regione Lombardia, laboratorio di idee per la produzione e la distribuzione di spettacolo dal vivo.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it chiamando la Biblioteca di Casarsa (0434 873981) e l’Ufficio Turistico di Maniago (0427 709063).