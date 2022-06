A Casarsa torna il cinema all'aperto

Nella cornice dell'antico frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich, sede dell'arena estiva comunale di Casarsa della Delizia, ritornano le serate di cinema all'aperto organizzate dalla Pro Casarsa Aps in collaborazione con il Comune. Il cartellone estivo completo durerà fino ad agosto con cinque film da non perdere.

“Saranno cinque i film in programma tra luglio ed agosto – fa sapere Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa Aps –. Dopo il successo della Sagra del Vino che ci ha rivisti insieme trascorrere momenti di socialità e spensieratezza, ecco un’altra proposta per vivere l’estate all’insegna dello svago. Ringraziamo ancora una volta i nostri volontari del gruppo cinema che con grande entusiasmo hanno voluto aiutarci nell'organizzazione di queste serate: a loro il nostro plauso per il lavoro che faranno e che hanno fatto in questi anni”.

I biglietti per tutte le proiezioni costano 3 euro. Per maggiori informazioni contattare Pro Casarsa della Delizia Aps via telefono o whatsapp al numero 338-7874972 - via e-mail all'indirizzo procasarsa@gmail.com.

Si parte lunedì 4 luglio alle 21.15 con Piccolo Corpo della triestina Laura Samani con Celeste Cescutti e Ondina Quadri. Il film che ha stregato il pubblico al festival di Cannes e ha vinto il premio David di Donatello 2022 come miglior regista esordiente, è una favola cruda, girata in Friuli Venezia Giulia e Veneto, tra la laguna di Caorle e Bibione e le montagne della Carnia e quelle del Tarvisiano.

Si prosegue lunedì 11 luglio alle 21.15 con Jungle Cruise di Jaume Collet-Serra, il piacevole film omaggio ai classici live action Disney adatto a tutta la famiglia. Protagonisti dell’avventura, le star Dwayne Johnson e l'attrice premiata con il Golden Globe Emily Blunt.

Lunedì 18 luglio alle 21.15, verrà proiettato Le Mans 66. James Mangold ha portato sul grande schermo la storia vera del visionario designer automobilistico americano Carroll Shelby e dell’impavido pilota britannico Ken Miles, interpretati rispettivamente da due grandi attori: Matt Damon e Christian Bale. Dedicato in particolare a chi ama i motori e le automobili iconiche.

Lunedì 25 luglio alle 21.15 è la volta di Licorice Pizza, la commedia drammatico-sentimentale di Paul Thomas Anderson. È la storia di amicizia e amore tra il liceale protagonista e aspirante attore Gary Valentine e la giovane Alana Kane, ambientato nella San Francisco Valley degli anni ’70. Nel cast: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper.

Chiude la rassegna cinematografica, lunedì 1 agosto alle 21.15 Spencer, il ritratto di Lady Diana firmato da Pablo Larraín con Kristen Stewart. Il ruolo ha fatto ottenere all’attrice statunitense la candidatura agli ambiti Oscars 2022.