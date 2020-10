A Casarsa torna il cinema

A Casarsa della Delizia riparte a ottobre la stagione cinematografica. Tre i film in programma per rilanciare il cinema al teatro Pier Paolo Pasolini dopo il lungo stop dettato dall'emergenza Coronavirus, con anche un evento speciale: la proiezione alla presenza del regista e di altri membri dello staff di “Paradise – una nuova vita”, il film girato interamente a Sauris. Nel rispetto delle normative sanitarie, si potrà accedere alla sala, solo su prenotazione e sarà garantito il distanziamento e l'uso di tutti i dispositivi volti a contrastare la diffusione del Covid-19. La rassegna è organizzata dalla Pro Casarsa della Delizia in collaborazione con l'Amministrazione comunale ed sostenuta anche da Friulovest Banca. I film fanno parte della rassegna Corto Circuito FVG.



“Abbiamo voluto con decisione - ha annunciato Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa - riprendere dopo la tranche estiva di cinema all'aperto con le proiezioni cinematografiche al teatro Pasolini, per garantire al nostro pubblico la proiezione di alcuni bei film da vedere in una sala vicino a casa, in tutta sicurezza. Sarà garantito il rispetto di tutte le normative anti Covid-19 come il distanziamento e la sanificazione della sala. Un’occasione culturale importante per gli amanti del cinema e per chi vorrà trascorrere alcune ora di svago, senza dover allontanarsi troppo da casa”.



Si parte giovedì 15 ottobre alle 21 con la proiezione di Paradise, del regista triestino Davide Del Degan. Paradise narra la storia di Calogero, siciliano, venditore di granite, un giorno assiste ad un omicidio di mafia e decide di fare qualcosa che non tutti avrebbero il coraggio di fare: testimoniare. Questa scelta ha una conseguenza, cambiare vita, identità e luogo. In altre parole: entrare nel programma protezione testimoni di giustizia. Ed è così che Calogero viene impacchettato e spedito nel posto più lontano dalla Sicilia: tra le montagne della Carnia, in Friuli, a Sauris.Il secondo film in calendario è programmato per giovedì 29 ottobre alle 21: si tratta di Il meglio deve ancora venire, commedia francese per la regia di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte Con Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki. Arthur e César sono amici da quando entrambi frequentavano lo stesso collegio. Ma non potrebbero essere più diversi: Arthur è un ricercatore medico ossessionato dal rispetto delle regole; César è imprudente e trasgressivo.Giovedì 5 novembre è la volta di cinema “al femminile” con Miss Marx. Una coraggiosa rilettura punk rock della figura di Eleanor Marx, figlia ed erede ideologica di Karl. Il film è scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli con protagoniste Romola Garai e Patrick Kennedy e mette al centro della scena una figura femminile moderna, emancipata, colta e combattiva.Si ricorda che per il cinema il biglietto d'ingresso unico è di 5 euro. Per i possessori della Carta giovani il biglietto per ogni proiezione è di 4 euro. Prenotazione consigliata via Whatsapp al numero 338 7874972, via mail all’indirizzo segreteria@procasarsa.org o chiamando al numero 0434 871031 - www.procasarsa.org.