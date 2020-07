A Cas*Aupa arriva il Social Garden

Undici anni di musica, che l’emergenza sanitaria non ferma: venerdì 31 luglio prenderà il via la stagione musicale estiva con il Social Garden di Cas*Aupa. Nonostante i noti problemi, il circolo udinese ha comunque deciso di rinnovare l’appuntamento con la rassegna estiva che porta a Udine la nuova musica italiana e internazionale. La forza di questo cartellone di eventi sta nella coesione e determinazione di un gruppo di giovani con una media di 27 anni, che con passione pensa a concerti e incontri culturali da proporre alla città di Udine: una passione che li ha portati nel 2017 a vincere Funder35, concorso che premia le migliori realtà culturali italiane. All’11esimo anno di attività, i giovani di Cas*Aupa, centro di aggregazione giovanile che anima il quartiere di San Domenico, hanno deciso di continuare ad offrire un concerto a settimana in uno spazio che negli anni è stato recuperato e riqualificato. Cifra distintiva dello stile proposto, la musica indipendente.



«È con estrema soddisfazione (e tanti sforzi) che confermiamo anche quest’anno un appuntamento unico in regione, che da anni porta artisti di caratura eccezionale nel nostro territorio, spesso dimenticato dai tour non mainstream. Tutto il team si è adoperato da mesi per realizzare una edizione divertente ma responsabile vista la situazione Covid», dichiara il presidente del circolo Francesco Nguyen.



Soddisfazione per il direttore artistico Alex Ortiga. "Continua la direzione intrapresa nelle scorse edizioni: portare il meglio della scena indipendente in una regione che ha tanta fame di qualità, specialmente nei giovani e giovanissimi, ma che trova spesso poca risposta. Anche quest’anno siamo riusciti a portare delle novità come i Post Nebbia e dei pilastri dell’indie italiano come Maria Antonietta in una regione e un quartiere periferici".



Il programma del Social Garden di quest’anno prevede una partenza importante: venerdì 31 luglio con Rareș: giovane cantautore dalla voce calda e con una vena soul. Il suo debutto “Curriculum Vitae” – uscito a marzo – riprende con eleganza il rock à la Mac DeMarco ed è uno degli esordienti più interessanti di quest'anno.

Post Nebbia è la band emergente padovana, che naviga tra la psichedelia dei Tame Impala e il rock sporco degli Arctic Monkeys, che salirà sul palco del Social Garden venerdì 7 agosto. I giovani padovani si preparano a pubblicare il loro secondo disco dopo “Prima stagione” del 2018.



Terzo appuntamento sabato 8 agosto con gli Sleeping Tree: Giulio Frasin, quando non suona il basso con i Mellow Mood, imbraccia la chitarra con questo progetto di intimo folk acustico.

L’appuntamento clou della stagione del Social Garden sarà venerdì 14 agosto: di nuovo ospite, dopo il successo dell’anno scorso, l’ipnotica Maria Antonietta,cantautrice con un amore infinito per la letteratura. La musicista marchigiana riporta a Cas*Aupa il suo suggestivo spettacolo di canzoni e letture.

I Giallorenzo saranno i protagonisti di venerdì 21 agosto: band lo fi indie di Bergamo coinvolgente e festaiola, il loro disco “Milano posto di merda” è una antologia di Spoon River sui pazzi che vivono il capoluogo lombardo.



Venerdì 28 agosto sarà il momento di incantare il giardino di Cas*Aupa per Kety Fusco, musicista italiana di nascita e svizzera di adozione che suona l'arpa elettrica in maniera imprevedibile. Kety riesce a ottenere la massima versatilità da uno strumento spesso sottovalutato, distorcendone il suono in maniere inaspettate e fino a non farlo sembrare lo strumento che è.



Il giovane milanese Marco Giudici sarà l’ospite dell’ultimo appuntamento del Social Garden, venerdì 4 settembre. Giudici è già conosciuto come bassista di Any Other, produttore per Generic Animal e Rareș e col progetto solista Halfalib, il suo esordio “Stupide cose di enorme importanza” è un delicato disco dal pop ricercato mescolato col nu jazz.



Per assistere ai concerti, che avranno inizio alle 20.30, sarà necessario prenotarsi a questo link https://bit.ly/prenotazionecasaupa (per info@casaupa.org), portare la mascherina, igienizzarsi e portarsi una coperta per occupare il proprio posto in giardino. Per chi non è interessato ai concerti c’è comunque a disposizione un’area con i tavoli per le consumazioni.