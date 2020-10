A cena con Frizzi Comini Tonazzi per festeggiare i loro 45 anni

Frizzi Comini Tonazzi compiono 45 anni. Il loro primo album, “Le craccole”, infatti, è stato registrato il 15 ottobre 1975. Il trio ha discusso a lungo su come celebrare questo importante anniversario con un'idea originale, geniale e, nel contempo, rispettosa della loro età e delle conseguenti ridotte energie. Frizzi Comini Tonazzi hanno così indetto un grande concorso, invitando i propri estimatori a proporre loro una cena, da tenersi la sera di giovedì 15 ottobre, a casa loro (dei fans) o anche in un locale (con pagamento a loro carico).



“Vinci una cena con il trio” è il titolo del concorso. Le proposte, complete di menù ed eventuali idee di intrattenimento, vanno postate sul profilo Facebook del trio o anche quello personale dei tre. L’estrazione ufficiale si terrà martedì 13 ottobre, alla Casa del Campo di via Mentana, sede ufficiale FCT, con tutti i crismi e la neutralità che un evento di tale portata richiede. La cena celebrativa potrà essere seguita da chi lo vorrà in diretta Facebook.