A Cervignano, da Italia’s Got Talent, Laura Formenti

Laura Formenti, l’attrice comica che ha conquistato il pubblico di Italia’s Got Talent 2021 e i social con il suo monologo “Io se fossi un uomo”, accedendo di diritto alla finale del talent show targato Sky, approda sabato 31 luglio 2021 alle 21 alla Villa Chiozza di Scodovacca, frazione di Cervignano del Friuli (UD), come ospite della manifestazione “Settima Festa del Refosco dal Peduncolo Rosso”organizzata dalla Pro Loco di Cervignano del Friuli, con il suo spettacolo di stand up comedy “Brava (per essere un pugile)”, scritto in collaborazione con Giuseppe Della Misericordia.



Partiamo dal finale. Di solito è il pubblico che a fine spettacolo ti dice brava Questo spettacolo invece comincia dalla coda: se la bravura è il punto di partenza cosa c’è alla fine? Alla fine c’è l’inizio: c’è la vita in un paese di 5074 abitanti, la paura di vedere le proprie ginocchia invecchiare, il sesto senso femminile: il senso di colpa, l’avvincente scoperta del sesso sui libri di scienze... Insomma sveglie all'alba, colpi bassi, scale interminabili e un sacco di cazzotti in faccia…. ma almeno con la consapevolezza che sei brava (per essere un pugile).



Laura Formenti recita come attrice in Italia e all’estero da più di 10 anni con diverse compagnie di teatro. Da 7 anni si dedica alla stand up comedy girando l’Italia con "Sono una bionda, non sono una santa" e "Per Puro Caos".

Ha partecipato alla rassegna "Comedy Live" di Audible.it e come comica in diversi programmi tv come "Natural Born Comedians", "Stand Up Comedy" e "Copernico" su Comedy Central e Colorado Cafè" su Italia1.

Nel 2021 partecipa al programma Italia's Got Talent arrivando in finale.