A Chiaselis torna Festintenda

Da sabato 4 settembre torna a Chiaselis di Mortegliano l'appuntamento con la 37esima edizione di Festintenda. In programma convegni, musica e concerti ma anche cinema con la proiezione speciale di 'Pozzis Samarcanda'.

Questo il ricco calendario di eventi in programma dal 4 settembre al 16 ottobre.

Sabato 4 il convegno Friul prim di dut e sore dut con Hermes di Coloret, Lidris Furlanes e Resistence furlane. Sabato 18 settembre musica con Dub Arena: 15 years of Warrior Charge Soundsyste in session + special guest. Il 25 settembre Eva Poles (Prozac +) dj set, Dissociative Tv, Volvodrivers, Naschos Party, Barison Square e dj Seba.



A ottobre, sabato 2, Roots Family, The Admirals, The Groovement Project, Papaluka&Steve e Giants dj set. Il 10 ottobre torna l'appuntamento con la 34esima fiera del Disco usato e dal collezione.

A chiudere il programma, sabato 16 ottobre, la proiezione del film di Stefano Giacomuzzi, 'Pozzis Samarcanda'.