A ciascuno il suo inferno, ma anche paradiso e purgatorio

Il progetto è nato in primavera e la prima parte di questo trittico di teatro partecipato, ideato e curato dalla regista Rita Maffei, è partita a ottobre, mentre quella conclusiva è stata presentata a inizio dicembre. I tre ‘dispositivi scenici’ realizzati col coinvolgimento di un nutrito gruppo di cittadini e cittadine udinesi, sollecitando i mondi interiori, il vissuto e gli immaginari dei partecipanti, stimolati a mettere a fuoco esperienze e riflessioni sugli inferni, purgatori e paradisi personali, sociali e globali, saranno ora presentati in una doppia maratona al Teatro S. Giorgio di Udine per la stagione di Contatto, sabato 11 e 18.

iNFERNO_ pURGATORIO_ pARADISO, il trittico di teatro partecipato che rappresenta un’esplorazione sull’attualità della Divina Commedia, è nato come nuovo percorso di partecipazione teatrale, in continuità con il fortunato percorso pluriennale ideato dal Css che mette i cittadini al centro della dimensione teatrale. I tre momenti scenici presentati sono quelli delle tre cantiche, debitamente rivedute e liberamente interpretate in un trittico dove la lettera minuscola iniziale sta intenzionalmente a sottolineare il carattere popolare della visione.

Rita Maffei ha creato, insieme alla scenografa Luigina Tusini, con le musiche di Vito Vella e la consulenza scientifica di Andrea Tabarroni dell’Università degli Studi di Udine, tre visioni distinte e diverse per tre luoghi del nostro immaginario collettivo, con una fruizione che cambia ad ogni cantica, invitando lo spettatore a costruire insieme ai performer la propria visione. Nei tre dispositivi scenici, lo spettatore si trova immerso nelle diverse atmosfere delle tre cantiche, tra qualche eco rarefatta dei versi originali, ma dove è soprattutto il nostro immaginario contemporaneo a restituire il viaggio iniziatico di Dante e di noi tutti.