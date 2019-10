A Cinemazero 'L'invasione degli ultracorpi... in pellicola'

Secondo imperdibile appuntamento con gli Approfondimenti de Lo Sguardo dei Maestri in Mediateca e in sala a Cinemazero! Lunedì 28 ottobre alle 20.45 sarà proiettato in SalaGrande, grazie alla Cineteca del Friuli che ne conserva e custodisce copia, L’invasione degli ultracorpi in pellicola 35 mm.



Il capolavoro di Don Siegel ritorna sul grande schermo portando con sé il fascino della proiezione in pellicola, per una visione emozionante di uno dei capolavori assoluti della fantascienza cinematografica.



Girato in ventitré giorni con un budget di poco più di 350.000 dollari e pesanti interferenze della produzione, il film di Siegel è variamente letto come apologo anticomunista e velato pamphlet antimaccartista. Più semplicemente è un inesorabile e profondo sci-fi thriller che rappresenta alla perfezione la vitalità della serie B americana nella "fase critica" degli anni Cinquanta.



Tratto dal romanzo di Jack Finney, pubblicato su Collier's Magazine nel 1954, narra di un'invasione di una forma di vita extraterrestre che si sostituisce agli esseri umani, "replicandoli" in tutto e per tutto, attraverso copie che si formano in baccelli vegetali e impossessandosi della mente e della memoria degli originali durante il loro sonno.



A distanza di decenni, vedendo L'invasione degli ultracorpi si può ammirare l'immutabilità della bellezza di intere sequenze, la paura e la tensione costruita con i giochi di luci e ombre. Si rimane spiazzati dagli originali punti di vista della macchina da presa di Siegel con una storia tutt'ora moderna e attuale. E se negli anni ha avuto diversi remake, più o meno riusciti - come Terrore dallo spazio profondo (1978) di Philip Kaufman, Ultracorpi - l'invasione continua (1993) di Abel Ferrara, Invasion (2008) di Oliver Hirschbiegel, - L'invasione degli ultracorpi di Don Siegel rimane un'opera di un autore a cui tanti registi e film hanno debiti di riconoscenza.