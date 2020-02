A Cinemazero 'Vivere, che rischio'

Giovedì 13 febbraio Cinemazero inaugura gli appuntamenti de Aspettando Le voci dell’Inchiesta, un ciclo di documentari provenienti dai migliori festival del mondo per prepararsi al meglio alla XIII edizione di Pordenone Docs Fest – Le Voci dell’Inchiesta (15 – 19 aprire 2020). Saranno i registi Michele Mellara e Alessandro Rossi, già conosciuti al pubblico de Le Voci e di Cinemazero, a introdurre in sala alle 20.45 il loro documentario Vivere, che rischio, un affascinante ritratto del pioniere della ricerca scientifica Cesare Maltoni.

Sul palco, accanto ai due documentaristi, il dottor Aldo Mariotto, direttore del Cro di Aviano e la dottoressa Sandra Santarossa, oncologa e presidentessa del Nucleo Etico per la pratica clinica del Cro di Aviano.

Il documentario, vincitore del premio del pubblico al Biografilm Festival 2019, ritrae attraverso immagini di repertorio e testimonianze, la figura di Cesare Maltoni, uno dei più brillanti scienziati di questo secolo: un pioniere nell’ambito della cancerogenesi ambientale e industriale, della prevenzione oncologica, della chemio prevenzione. Un uomo di scienza noto in tutto il mondo e dalle cui ricerche si è stabilita una prassi e una metodologia scientifica ancora oggi insuperata. Vivere che rischio mostra anche il privato di Maltoni, un uomo difficile e scomodo, e per questo condannato a essere isolato, marginalizzato e in parte dimenticato. Mellara e Rossi rendono così omaggio a un uomo capace di portare avanti con energia le sue idee e di sfidare, in nome della salute pubblica, poteri e convenzioni dell’epoca.

Il documentario si inserisce all’interno della rassegna Bioetica e Cinema, organizzata da Cinemazero in collaborazione con il Cro di Aviano. Un’occasione per riflettere insieme, operatori sanitari e cittadinanza, su tematiche bioetiche di grande attualità.