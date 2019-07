A Cinemazero arriva 'Little forest'

Si apre giovedì 1 agosto a Cinemazero, K- Cinema un pacchetto di quattro film, distribuiti dalla friulana Tucker Film, per conoscere e scoprire la nuova scena cinematografica sudcoreana. Quattro titoli, quattro generi (nell’ordine: una commedia color pastello, un blockbuster d’impegno civile, un action, un torbido mystery thriller) e una sola tag-line: Il fascino (in)discreto della Corea del Sud.

Alle 21.30 in Sala Pasolini Little Forest di Yim Soon-rye, tratto da un manga giapponese, ma adattato allo stile narrativo sudcoreano, che racconta con sorprendente delicatezza la storia di una fuga e di una rinascita. La fuga e la rinascita della giovane Hye-won, in crisi professionale e sentimentale, che abbandona la frenesia della metropoli per imparare la lentezza della vita rurale. I codici e i segreti dell’essenzialità. Little Forest è uno sperduto villaggio dove le radici (emotive) dell’infanzia corrispondo alle radici (fisiche) della terra. Little Forest è una piccola cucina dove i nudi frutti dell’orto diventano golose ricette conviviali.