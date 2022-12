A Cinemazero arriva il 'Cinepanettone'

Un cinepanettone, a Cinemazero, non si è mai visto. Gioca sul termine scherzoso con cui viene definito il film più popolare di Natale, l'associazione culturale che da quasi 45 anni porta il meglio del cinema in città, e propone un vero cinepanettore da gustare, assieme a numerose altre possibilità di doni cinematografici, da regalare e regalarsi per le feste. È un modo originale per sostenere il cinema, in un momento in cui, anche a Pordenone, si registra un calo di pubblico. Il ricavato contribuirà infatti a rendere ancora possibile l'impegno di Cinemazero nel promuovere e sviluppare attività per il territorio, continuando a essere un polo di qualità, anche grazie all'aiuto degli spettatori.

Fino al 31 dicembre, al cinema e in Mediateca, si potranno acquistare, a 19 euro, golosi panettoni artigianali, nelle varianti classico o pera e cioccolato, con all'interno un biglietto omaggio da utilizzare a Cinemazero per tutto il 2023. Il cinepanettone viene prodotto localmente, a conferma dell'attenzione che l'associazione ha per il tessuto socio economico locale.

Sono disponibili, per tutti gli amanti della settima arte, anche altre promozioni speciali, articolate in proposte per tutte le tasche, da 25 fino a 250 euro. Tra le novità, c'è anche il cinequaderno, un elegante libretto targato Cinemazero, dove poter prendere appunti o, perché no, recensire i film visti in sala.

Tutte le proposte si possono consultare visitando il sito: www.cinemazero.it