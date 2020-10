A Cinemazero le opere vincitrici della 35° edizione della Settimana della Critica

Martedì 13 ottobre il Multisala Cinemazero di Pordenone ospiterà le proiezioni della rassegna “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I film della settimana internazionale della critica”. Con l’introduzione del critico cinematografico Beatrice Fiorentino il pubblico potrà vedere “J’ador” di Simone Bozzelli (Italia 2020, 16’), Premio della Critica al Miglior Cortometraggio, e “Hayaletler” di Azra Deniz Okyay (Turchia, Qatar, 2020, 90’), film vincitore del Gran Premio della 35° Settimana Internazionale della Critica. Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. È consigliabile la prenotazione secondo le modalità previste dalla sala.



Appuntamento da non perdere quello di martedì 13 ottobre al Multisala Cinemazero di Pordenone con la rassegna “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia”, iniziativa pluriennale di successo realizzata dalla FICE Tre Venezie con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige.



Arrivano infatti sul grande schermo in proiezione gratuita le opere vincitrici della 35° Settimana internazionale della Critica (SIC), sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), ha sempre rappresentato un punto di vista privilegiato sulle opere prime di registi emergenti destinati ad affermarsi nel panorama cinematografico internazionale.Il pubblico è atteso in sala alle ore 21.00 quando il critico cinematografico Beatrice Fiorentino introdurrà “J’ador” di Simone Bozzelli (Italia 2020, 16’), Premio della Critica al Miglior Cortometraggio nella sezione SIC@SIC (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica) che raccoglie una selezione di lavori di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio. Claudio ha quindici anni e qualcuno gli sta scrivendo in fronte “J’ador” perché profuma come una femminuccia. È Lauro, il leader diciottenne di un gruppo di ragazzi che dicono di essere fascisti e fanno un sacco di cose per un partito di estrema destra. Claudio vuole andare con loro alla “cena” in sezione ma alla cena si va solo se si fa parte del gruppo, e le femminucce non ci entrano. Se vuole ottenere ciò che desidera, in un pomeriggio, Claudio deve perdere il suo profumo da ragazzino e imparare ad odorare come un uomo.La serata proseguirà con “Hayaletler” di Azra Deniz Okyay (Turchia, Qatar, 2020, 90’), film vincitore del Gran Premio della 35° Settimana Internazionale della Critica, un viaggio nel tessuto urbano di Istanbul, fra crisi politiche, desideri, conflitti, hip hop e speculazioni. Nel corso di una giornata in cui un sovraccarico di corrente minaccia l’intero paese, quattro personaggi incrociano le loro strade a Istanbul, in un quartiere in fase di gentrificazione per la costruzione della "Nuova Turchia": una madre il cui figlio è in prigione, una giovane ballerina, un'artista-attivista e un astuto intermediario. Le loro storie si intrecciano nel corso di un affare di droga, offrendoci un racconto ruggente della Turchia contemporanea.Le proiezioni delle “Giornate della Mostra” torneranno a Pordenone martedì 20 ottobre.Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. È consigliabile la prenotazione secondo le modalità previste dalla sala.L’elenco completo delle proiezioni è disponibile sul sito: www.agistriveneto.itPer aggiornamenti: www.facebook.com/agis.trevenezie