A Cinemazero lo storico concerto degli Oasis del 1996

Per celebrare il 25° anniversario del live degli Oasis al Knebworth Park arriva a Cinemazero, solo il 27, 28 e 29 settembre l’atteso documentario Oasis – Knebwort 1996, una gioiosa e toccante celebrazione cinematografica di uno dei concerti dal vivo più iconici degli ultimi 25 anni, un documentario impregnato di musica e delle esperienze dei fan durante quel monumentale fine settimana.



Il documentario, infatti, è la storia del rapporto speciale tra gli Oasis e i loro fan, un rapporto che ha reso possibile il più grande concerto degli anni ’90, che viene raccontato attraverso gli occhi degli spettatori che vi hanno preso parte e che è ricostruito grazie a materiali d’archivio e filmati di backstage, interviste aggiuntive alla band e agli organizzatori del concerto.



“Knebworth” spiega Liam Gallagher ricordando il concerto “per me è stata la Woodstock degli anni ’90. Riguardava la musica e le persone. Non ricordo molto, ma non lo dimenticherò mai. Si trattò di un momento biblico”.