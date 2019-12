A Città Fiera il Grande Concerto degli Auguri con l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani

Dopo il successo riscosso nelle precedenti edizioni si rinnova l’appuntamento con il grande concerto degli Auguri, giunto alla sua quarta edizione, organizzato da Città Fiera al primo piano del centro commerciale. Domenica 29 dicembre alle ore 21:00, l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, diretta da Igor Zobin, regalerà grazie all'armonia della musica classica, una serata magica.



Città Fiera ha pensato questo evento per permettere a tutti gratuitamente di godersi un evento all'insegna della musica classica, grazie ad un programma raffinato che farà vivere agli spettatori un viaggio indimenticabile. Il concerto verrà poi trasmesso come di consueto anche da Udinews TV il 1 gennaio alle ore 13.00.



Musica e cultura dei giovani e per i giovani. Con questo spirito nasce, nel 2015, l’orchestra giovanile Filarmonici Friulani, unico esempio della Regione Friuli Venezia Giulia di ensemble musicale gestito, coordinato e curato da under 30. L’orchestra coinvolge più di 100 musicisti di età compresa tra i 14 e i 30 anni, tutti strumentisti originari della Regione e studenti delle scuole musicali del Friuli-Venezia Giulia, nonché delle più prestigiose accademia italiane ed estere.



L’orchestra vanta già una fitta attività concertistica e si è esibita su alcuni dei palcoscenici più importanti della regione. I Filarmonici Friulani sono stati diretti, tra gli altri, dai Maestri Filippo Maria Bressan, Marco Fiorini, Walter Themel, Igor Vlainjc, e hanno collaborato con realtà musicali di rilievo come il Coro del Friuli Venezia Giulia, il Piccolo Coro Artemìa di Torviscosa, il Coro Glemonensis, il Coro “Vincenzo Ruffo” di Cervignano, e molte altre.



Tra i solisti che hanno collaborato con l’orchestra, spiccano i talenti emergenti di Christian Sebastianutto (violino), Sebastiano Gubian (pianoforte), Alberto Gaspardo (organo), Francesco Tirelli (marimba). Inoltre, le registrazioni di alcune esecuzioni sono state riproposte all’interno del palinsesto di Rai RadioUno, Friuli Venezia Giulia. All’interno dei Filarmonici Friulani, si sono formati anche gruppi di musica da camera quali il quartetto dei solisti, il trio d’ance, il settimino e la formazione barocca. Direttore artistico e stabile è Alessio Venier, classe 1992.