A Civdale spettacolo in memoria di Corinne Chapelle

Gli Incontri di Musica da Camera ricordano, con un concerto ad hoc, la violinista Corinne Chapelle. Qualche anno fa David Cohen, violoncellista presente per più edizioni ai nostri corsi, presentò all’affezionato pubblico cividalese la sua nuova compagna, Corinne Chapelle, una donna di rara e antica bellezza, che sembrava uscire da qualche dipinto o antica stampa mediorientale. Corinne era un’ottima violinista, si esibì più volte con generosità e passione nel nostro Festival. Corinne non c’è più.

Venerdì 13 agosto alle ore 21 presso il Chiostro del Monastero di Santa Maria in Valle di Cividale sarà ricordata, quindi, col concerto In memoria di Corinne Chapelle – L’adagio di Samuel Barber. Il programma presenterà alcuni brani drammatici e struggenti, come il quintetto di Schnittke e l'Adagio di Samuel Barber, ma anche pagine piene di levità e serenità. Sul palco vedremo esibirsi Daniel Rowland, Maja Bogdanovic, Jakov Zats, Julian Arp, Thomas Carrol, Andrea Rulci e Anthony Hewitt.



Il biglietto d’ingresso costa 8 euro. La biglietteria è aperta presso il Teatro Comunale A. Ristori (prenotazioni e informazioni tel. 0432 731353) dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 ogni giorno. In caso di disponibilità di posti, i biglietti potranno essere acquistati presso le sedi dei concerti 30 minuti prima dell’inizio.



Verranno prese tutte le precauzioni anti-Covid previste dalla legge: accesso con green pass, uso obbligatorio delle mascherine, sanificazione degli spazi, distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, divieto assoluto di assembramento e conservazione dell’elenco dei partecipanti per i 15 giorni successivi.