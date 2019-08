A Cividale, una serata a ritmo di tango

Sabato 10 agosto, alle 21, Palazzo de Nordis ospiterà l’attesissimo concerto dedicato al Tango con il bandoneonista argentino Marcelo Nisinman, uno dei pochissimi compositori a livello mondiale cui venga riconosciuto il merito di un'ulteriore evoluzione della grande tradizione del tango. La sua fama è testimoniata anche dal credito che gli è stato accordato da un elenco di straordinari partner di fama planetaria, tra cui Gidon Kremer, Gary Burton, i fratelli Assad, Fernando Suarez Paz, Charles Dutoit assieme all'Orchestra di Filadelfia, per arrivare recentemente a Marta Argerich.

Il programma, oltre ad alcuni immancabili capolavori di Astor Piazzolla, presenterà musiche dello stesso Nisinman, composizioni che lasciano filtrare in filigrana la vicinanza dell'artista con il mondo culturale francese e che propongono e rappresentano sovente l’alienazione della formazione sudamericana in una città come Parigi, diventata sua patria d’adozione.

I biglietti per l’accesso potranno essere acquistati direttamente in loco al costo di 8 euro gli interi, 2,50 euro bambini fino a 12 anni e studenti dei Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale.

Il Festival di Musica da Camera, sezione concertistica dei Corsi internazionali di perfezionamento musicale, è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale e dall'Associazione Musicale “Sergio Gaggia”, con la collaborazione di numerose realtà locali, sotto la direzione artistica del Maestro Andrea Rucli.