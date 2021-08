A Cividale due grandi trii della letteratura cameristica, Beethoven e Brahms

Proseguono a Cividale del Friuli i concerti di musica da camera annessi ai Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale. Mercoledì 4 agosto, nel Chiostro del Monastero di Santa Maria in Valle – (in caso di pioggia in Teatro), alle ore 21.00, si terrà il concerto dal titolo Relayed 2 - I grandi trii con Vikram Sedona al violino, Thomas Carrol al violoncello eFerdinando Mussutto al pianoforte. Musiche di L.van Beethoven, J. Brahms.



Si ritorna nello spazio del Chiostro per un concerto che prevede questa volta due grandi trii della letteratura cameristica, il primo di Beethoven e il secondo di Johannes Brahms. Potremo ascoltare l'ulteriore maturazione di Vikram Sedona, violinista veneto allievo della professoressa Silvia Marcovici, che si è imposto in molte competizioni violinisitche internazionali. Con lui il grande violoncellista inglese Thomas Carrol e il pianista udinese Ferdinando.



Tutti gli eventi saranno a numero chiuso; il biglietto d’ingresso costa 8 euro; per prenotazioni, informazioni e prevendite è attiva la biglietteria del Teatro Comunale A. Ristori•(tel. 0432 731353) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, ogni giorno. In caso di disponibilità di posti, i biglietti potranno essere acquistati presso le sedi dei concerti 30 minuti prima dell’inizio.