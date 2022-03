A Cividale il concerto di beneficenza 'La vita è bella'

La Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste, in partnership con il Comune di Cividale del Friuli, presenta il concerto “La vita è bella” in programma domenica 27 marzo alle ore 17.30 al Teatro Ristori di Cividale.

"La vita è bella" è uno spettacolo musicale in cui si intrecceranno principalmente brani di colonne sonore di film italiani, con musiche di Morricone, Piovani, Bacalov, Trovajoli, Rota e tanti altri e con l’interpretazione attoriale e musicale di Raffaele Prestinenzi e Anna Viola, che nei panni di un giovane romano e di una turista italo-americana alla scoperta dell'Italia e delle sue bellezze, trascineranno il pubblico nelle musiche da film di autori italiani e in un mondo incantato e sognante insieme all’ensemble della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste diretto dal Maestro Matteo Firmi.

Con questo spettacolo la Civica vuole donare al pubblico un momento di leggerezza e vitalità, un’occasione per fermare per un attimo le nostre frenetiche vite e ricordare insieme quanto sia preziosa la vita e quanto sia doveroso viverla e assaporarla ogni giorno anche nella semplicità quotidiana. In questo momento storico così delicato tra le complessità dovute alla pandemia e la dolorosa situazione che sta colpendo l’Ucraina, la Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste in accordo con il Comune di Cividale del Friuli ha fortemente voluto che questo spettacolo divenisse un evento di beneficenza: i ricavati dalla vendita dei biglietti al netto delle spese saranno devoluti al conto dedicato dal Comune di Cividale alla raccolta fondi per le popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina.



L’accesso all’evento è consentito solo con Green Pass rafforzato in corso di validità per tutti gli spettatori a partire dai 12 anni d’età. Per accedere al teatro vi è obbligo di mascherina FFP2.Biglietti (posto a sedere numerato): 5 euro. I biglietti sono disponibili in prevendita dal sito della biglietteria TicketPoint (biglietteria.ticketpointtrieste.it). Sarà inoltre possibile acquistare il biglietto il giorno stesso del concerto all’entrata del Teatro Ristori di Cividale a partire dalle ore 16.30.