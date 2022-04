A Cividale in scena 'Il mio mistero è chiuso in me'

La Civica Orchestra di fiati Verdi – Città di Trieste, in partnership con il Comune di Cividale, presenta lo spettacolo musicale “Il mio mistero è chiuso in me” in programma sabato 16 aprile, alle ore 17.30, al Teatro Adelaide Ristori. Lo spettacolo ripercorre la vita del celebre compositore Giacomo Puccini attraverso racconti e aneddoti attingendo al nutrito epistolario dell’autore e alla narrazione di suoi coevi, di storici e musicologi.



L’evento vede protagonista il soprano M° Anna Viola, nei panni della Musa di Giacomo Puccini, accompagnata dall’ensemble della Civica Orchestra di fiati Verdi – Città di Trieste diretto dal M° Matteo Firmi e il tenore Raffaele Prestinenzi, qui in veste di solo attore interprete di Giacomo Puccini.



Attraverso le parole di Puccini e dei suoi più stretti collaboratori si racconta la sua storia di uomo “nevrotico, isterico linfatico,degenerato malfattoide, erotico musico-poetico” come lui stesso ebbe a definirsi, ma soprattutto di un geniale musicista e raffinato compositore.



La sceneggiatura partirà dall’ultimo Puccini: impegnato nella scrittura della sua ultima ed incompiuta opera “Turandot”, periodo in cui il maestro avverte l’esigenza di cambiare, ma non sa ancora esattamente come, in quale direzione. In cerca dell’ispirazione ripercorre alcune delle fasi più importanti della sua vita, alla ricerca di quella forza misteriosa che era riuscita fino a quel momento a renderlo capace di creare immensi capolavori. Attraverso aneddoti sulla sua vita e dai suoi scambi epistolari verrà raccontata la sua storia e la genesi di alcune delle sue opere più importanti.In una sorta di circolarità, si terminerà lo spettacolo tornando a Turandot per arrivare a comprendere quale sia il cruccio che attanaglia il compositore e quale sia stato, fino ad allora, il “segreto” e la forza delle sue opere. La realizzazione dell’evento “Il mio mistero è chiuso in me” è resa possibile grazie al sostegno e al contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali.L’accesso all’evento è consentito solo con Green Pass rafforzato in corso di validità per tutti gli spettatori a partire dai 12 anni d’età. Per accedere al teatro vi è obbligo di mascherina FFP2. BIGLIETTI: Biglietti (posto a sedere numerato): 5 euro. I biglietti sono disponibili in prevendita dal sito della biglietteria TicketPoint (biglietteria.ticketpointtrieste.it). Sarà inoltre possibile acquistare il biglietto il giorno stesso del concerto all’entrata del Teatro Ristori di Cividale a partire dalle ore 16.30.