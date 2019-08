A Cividale Monumenti in musica

Ci si avvia verso la fine degli Incontri di Musica da Camera che hanno offerto a Cividale degli appuntamenti musicali d’altissima qualità con musicisti di chiara fama internazionale.



Il penultimo concerto è ancora dedicato a dei monumenti musicali, pietre miliari della letteratura cameristica.

Il trio in do minore di Felix Mendessohn troneggia, infatti, in un programma che vedrà protagonista assoluta la pianista georgiana Nino Gvetadze, beniamina ormai da tre anni del pubblico cividalese. David Rowland al violino, Maja Bogdanovic e Thomas Carrol al violoncello completano l'organico della serata.



Il concerto, martedì 13 agosto, inizierà alle 21 nel Salone del Centro S. Francesco e i biglietti per l’accesso potranno essere acquistati direttamente in loco al costo di 8,00 euro gli interi, 2,50 euro bambini fino a 12 anni e studenti dei Corsi Internazionali di Perfezionamento Musicale.



Il Festival di Musica da Camera, sezione concertistica dei Corsi internazionali di perfezionamento musicale, è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale e dall'Associazione Musicale “Sergio Gaggia”, con la collaborazione di numerose realtà locali, sotto la direzione artistica del Maestro Andrea Rucli.