A Cividale prosegue ‘Un prato in piazza’

Prosegue la nuova proposta in Foro Giulio Cesare, nella città Ducale dove fino a domenica 10 luglio si susseguiranno proposte culturali, intrattenimento, occasioni di incontro e momenti di svago all’aria aperta, all'interno di una cornice cittadina di prestigio.

È “Un prato in piazza”, il nuovo progetto organizzato da The Groove Factory a Cividale del Friuli, con il supporto di CiviLive e il contributo del Comune di Cividale del Friuli.

Giovedì 7 luglio dalle 19, su un prato non può mancare una cena all’aria aperta, all’insegna del gusto e della buona compagnia: il Pic–Nic di Gusto, l’appuntamento dell’estate. Dal riso basmati con pollo al curry alla panzanella, con un menù dedicato per i più piccoli. Prenotazione obbligatoria la 347-3730142.

E alle 21 un ritorno alla musica degli anni ‘50 con il quartetto dal sound retrò Il diavolo e l'acqua santa: Brillantina Tommy (voce, chitarra, tromba), Mr. Master Brancaccio (pianoforte, organo, effetti, voce), Don “Sweety” Missi (contrabbasso, voce), Denver Ceccarelli (batteria, percussioni, voce).

Completano il programma di giovedì 7 luglio lo Yoga alle 7.00 del mattino e le letture per bambini coi lettori Volontari del Sistema Bibliotecario del Cividalese alle 17.30.

Venerdì 8 luglio, alle 21, Stef Burns – il chitarrista di Vasco che da anni incanta i fans con la sua Fender Stratocaster – suonerà alcuni classici rock con l’energia e l’entusiasmo che da sempre lo contraddistinguono, assieme a The NuVoices Project, il più importante coro gospel della regione diretto dal Maestro Rudy Fantin. Ma prima, più precisamente alle 17.30, ci sarà un laboratorio creativo con le autrici del divertentissimo libro-gioco Uotisit! Il laboratorio è aperto a tutti i bambini... fino ai 99 anni.

Al cinema sul prato, con le cuffie, per rilassarsi in una serata alternativa: “Un prato in piazza” prosegue sabato 9 luglio alle 21 sullo schermo con l’intramontabile commedia musicale The Blues Brothers, il capolavoro di John Landis con John Belushi.

Gli appuntamenti di sabato inizieranno già alle 10.30 con l’Accademia Schermistica Fiore dei Liberi e nel pomeriggio le attività per bambini.

Domenica 10 luglio il gran finale della manifestazione. Alle 21 Federico Poggipollini, il chitarrista di Ligabue, in duo Alberto Linari (tastierista Loredana Bertè) proporrà il suo ultimo album “Canzoni Rubate”, un progetto di ricerca e di grande amore nei confronti della musica: 17 brani tra cui 9 cover, 1 inedito e 7 brani strumentali originali.

Nel corso della domenica anche lo spettacolo teatrale d’animazione e di burattini di Cosmoteatro, il Gelato Bimbi e il Trucca Bimbi.

Per tutto il periodo della kermesse, si potranno degustare birre artigianali grazie ad un chiosco attrezzato e lo speciale e inedito gusto "prato" della Gelateria Marco Ietri; la Storica Somsi Cividale del Friuli lascerà aperte le porte del suo “Itinerari Operai” per essere liberamente accessibile alla visita gratuita.

Si ringrazia per il supporto, Alleanza Assicurazioni e Birrificio Forum Iulii.

“Un prato in piazza” è organizzato da The Groove Factory con il supporto di CiviLive e il contributo del Comune di Cividale del Friuli, media partner Radio Gioconda.