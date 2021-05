A Cividale riapre il teatro Ristori

Da sabato 22 maggio riapre il Teatro Ristori a Cividale del Friuli. Si riparte con lo spettacolo rimasto in sospeso la scorsa Stagione: "Lucio incontra Lucio. La vita, la storia, le canzoni di Lucio Battisti e Lucio Dalla", scritto da Liberato Santarpino con la partecipazione di Sebastiano Somma, in scena il 22 e il 23 maggio dalle 19.30.



Gli abbonati alla stagione 2019-2020 saranno contattati uno ad uno per conferme, assegnazione posti e disdette; saranno validi gli abbonamenti e i biglietti precedentemente acquistati, previa riassegnazione del posto. Per i non abbonati, nuovi spettatori, la prenotazione è obbligatoria ai numeri dell'Ert 0432 224246 e 388 4969684. La prevendita dei biglietti al Teatro avverrà la sera dello spettacolo dalle ore 17.00.



“Siamo veramente felici di poter entrare di nuovo al teatro Ristori ed assistere a spettacoli dal vivo – commenta Angela Zappulla – tant’è che abbiamo già deliberato una mini stagione primaverile-estiva con tre spettacoli a data unica. Sabato 29 maggio ci sarà uno spettacolo di prosa con Gioele Dix, giovedì 10 giugno spazio alla musica con un Omaggio a Ennio Morricone” con la FVG Orchestra, infine la danza il 18 giugno dedicata al tango”.



“Il teatro e l’accoglienza è studiata nei minimi dettagli per offrire alle persone la massima sicurezza – continua Zappulla – e l’orario degli ultimi due spettacoli potrà essere posticipato sulla base delle novità sul coprifuoco. Un rientro, finalmente, a teatro, in tutta sicurezza”.