A Cividale si alza il sipario sulla 29ma edizione di Mittelfest

La scelta è stata inevitabile, ma coraggiosa. Così come altre rassegne, il Mittelfest si è ‘spostato’ di un paio di mesi, ma non ha alzato bandiera bianca come hanno invece fatto alcuni importanti festival europei. Impossibile, nel primo anno del nuovo Cda, l’ultimo del mandato triennale per il direttore artistico Haris Pašovic, perché l’Europa, da sempre al centro del festival, “deve inevitabilmente ripartire dalla cultura e da tutti i comparti economici legati”.

In sicurezza, con eventi a numero chiuso e tante repliche, la 29a edizione del festival della Mitteleuropa – a Cividale da sabato 5 a domenica 13 - punta a confermarsi vetrina dei più innovativi spunti creativi nell’ambito dello spettacolo dal vivo e delle arti performative.

Il tema artistico scelto, ‘empatia’, rappresenta un forte segnale di fiducia nel futuro e nella ripresa: la speranza che questa fase difficile sia una sorta di traghetto verso un ‘nuovo mondo’ fatto di condivisione e compassione, in cui soprattutto i giovani siano in grado di raccogliere tutte le sfide. Compresa quella – sperimentata nel lockdown e diventata parte integrante di molte stagioni teatrali – di coniugare lo spettacolo dal vivo con le opportunità offerte dalle nuove tecnologie virtuali.



Musica, teatro, danza, grandi progetti speciali sono anche quest’anno il cuore del progetto, che per la giornata inaugurale ha scelto un grande concerto in duomo, Per un nuovo mondo, con il Requiem di Mozart affidato alle eccellenze regionali della FVG Orchestra e del Coro del Friuli Venezia Giulia, diretti da Filippo Maria Bressan, dopo la cerimonia di inaugurazione Europa’s Journey, cavalcata in musica fra le tradizioni delle diverse anime del continente. Speciale anche il progetto conclusivo, una produzione in prima assoluta con l’Arlef: Giorgio Mainerio, un misteri furlan, opera videoteatrale e plurilinguistica con audio in esafonia, che ripercorre la storia del musico, sacerdote e, forse, negromante nel Friuli del ‘500.Senza rinunciare alla solida vocazione internazionale, lasciando però agli artisti italiani e friulani penalizzati dalla pandemia una presenza significativa, al Mittelfest sono attesi Alessandro Benvenuti col debutto nazionale di Panico ma rosa, il suo monologo sul Covid 19, Elio Germano (Segnale d’allarme), Maddalena Crippa (Deve trattarsi di vero amore per la vita), Arearea (Il rovescio) Giovanni Sollima e Vinicio Capossela (col nuovo Pandemonium). In tutto, 25 tra progetti musicali, teatrali, di danza, con 10 prime assolute e italiane, comprese le proposte internazionali come la pièce multimediale The greatest show di Tin Men and the Telephone, lo spettacolo Muhammad dell’Ikarai Ensemble, il concerto del Philharmomic String Quartet (ensemble da camera dei Berliner) e Immaculata di Tomaz Pandur.Ad arricchire ulteriormente il festival, la nuova iniziativa Mittelfest Young, in collaborazione col Teatro Club di Udine e il suo direttore artistico Massimo Somaglino, l’adesione alla mobilitazione culturale ‘Festivals for compassion, sorta di ‘staffetta’ musicale che vedrà protagonista il giovane violoncellista Michele Marco Rossi con il concept Hurt/Heart. E poi: i Mittelforum, conversazioni con protagonisti del mondo culturale, da Maurizio Mattiuzza ad Angelo Floramo, a Romeo Castellucci, in première a Mittelfest con la nuova creazione multimediale Il terzo Reich.La sfida di coniugare lo spettacolo dal vivo con la multimedialità sarà raccolta da eventi multimediali, video-installazioni e da un progetto come EmpatiAR – Mittelfest Cividale Digital, installazione in realtà aumentata al Museo Archeologico con la direzione artistica del fotografo Luca d’Agostino e la performance di Massimo De Mattia, da vivere con un visore o semplicemente attraverso il proprio smartphone, per immaginare la musica e la città in maniera differente.