A Cividale Teatro in Friulano con 'Afars di famee'

Tutto pronto al Teatro Ristori di Cividale del Friuli per il secondo appuntamento della Rassegna di Teatro in Friulano. Domenica 31 ottobre 2021, alle ore 17.30, si esibirà la compagnia All’ombra del Campanile con "Afars di famee", una storia ambientata in un palazzo gestito da un balbuziente portinaio e dove abita una famiglia mantenuta e dominata da una donna benestante e sicura di sé, Beatrice, assieme a tutti i suoi familiari e governante. Una serie di dinamiche relazionali, con colpi di scena per ridere, per pensare ed emozionarsi.



La partecipazione prevede la prenotazione obbligatoria da effettuarsi via mail all’indirizzo teatroristori@cividale.net oppure telefonicamente al numero 0432-731353.



Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e inizierà alle ore 17.30 (il Teatro aprirà 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo).