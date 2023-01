A Codroipo, il quintetto d'archi dei Filarmonici Friuliani

Prosegue il calendario de “La musica per tutti”, il progetto che SimulArte, grazie al sostegno della Regione, si è assunta insieme alla Fondazione Luigi Bon per promuovere il linguaggio universale per eccellenza, la musica appunto, tra le giovani generazioni.

Il prossimo appuntamento, domenica 22 gennaio alle 17.30 nella biblioteca comunale “don G. Pressacco” di Cordroipo, vedrà protagonista il quintetto d'archi dell'Orchestra giovanile Filarmonici Friuliani.

Francesco Cristante al clarinetto, Valentina Pacini e Alessio Venier al violino, Arianno Ciommiento alla viola e Anna Molaro al violoncello si esibiranno durante un concerto, a ingresso libero, organizzato grazie anche alla collaborazione con l'Associazione musicale e culturale Città di Codroipo.

Al termine è previsto un momento conviviale per tutti offerto da una cantina locale. Per informazioni: segreteria@scuolamusicacodroipo.it o 0432-901062.