A Codroipo la storia dell'horror italiano degli Anni '70

'Andar per le sere d’estate', lunedì 24 agosto alle 21, per il festival Le giornate della luce propone la proiezione del documentario di Steve Della Casa 'Boia, maschere e segreti - L'horror italiano degli anni Sessanta' (2019).

Appuntamento in Borgo Cavalier Moro, a Codroipo, con prenotazione obbligatoria e obbligo di indossare la mascherina.

L'opera di Della Casa è un documentario di approfondimento sull'horror italiano, un genere che ha fatto la storia del nostro cinema, lanciando alcuni dei registi più amati, anche dal grande pubblico. Steve Della Casa, conduttore su Raitre della trasmissione di cinema Hollywood party, nel suo ultimo documentario, grazie a un lavoro di ricerca molto raffinato, attraverso una serie di interviste a Dario Argento, Pupi Avati e Bertrand Tavernier, racconta "gli artigiani della paura", affrontando anche il ruolo della donna e la ricerca di emozioni forti da parte dello spettatore, aspetti che riflettono il cambiamento della società di allora.

L'incontro sarà coordinato da Silvia Moras, esperta di cinema di genere e collabora con il Ravenna Nightmare Film Festival, il FiPiLi Horror Festival e il Concorto Film Festival.