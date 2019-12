A Cormons 'Il giardino stregato di Maga Cornacchia'

Appuntamento per tutta la famiglia, domenica 8 dicembre, alle 16, al Teatro Comunale di Cormons, con le avventure di Fata Corolla e Fata Valeriana che questa volta saranno impegnate ne ‘Il giardino stregato di Maga Cornacchia’. Fata Corolla e Fata Valeriana entrano per errore in una fiaba: qui sono rapite dalla perfida Maga Cornacchia e imprigionata nel suo castello stregato. A partire da questo momento saranno loro, aiutate dal giovane pubblico, a dover reinventare a fiaba e trovare il modo per uscire dalla loro prigione. Per fortuna all’interno del castello c’è un misterioso giardino ricco di sorprese e meraviglie e abitato da personaggi stravaganti. E’ certo che le nostre due amiche, anche se hanno perso momentaneamente i loro poteri di fate, riusciranno nell’impresa, utilizzando la ‘magia’ che tutti abbiamo in dono: la fantasia e la creatività… ma Maga Cornacchia si limiterà a starsene a guardare?



Prevendite venerdì dalle 17 alle 19 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.